Kırklareli'nde trafik kazasının ardından çıkan kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

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Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 27 bin 663 yeni vaka tespit edildi

Düğün sonrası eğlencesinde "Neden hesabı sen ödedin?" tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı

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