Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Çukurpınar köyünde bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler Ç.O'nun evinde yaptığı aramada 3 gram esrar, 22 kök Hint keneviri, 3 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Olayla ilgili çalışmalarını genişleten ekipler H.K'nın da evinde yaptığı aramada 1 gram Hint keneviri tohumu buldu.

Olayla ilgili 2 şüpheligözaltına alındı.