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Kırklareli'nde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kırklareli'nde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

15.10.2021 09:00
Kırklareli'nde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda şüpheli K.Ö'nün üzerinde 2 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı, N.B'nin üzerinde 10 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu Operasyonu, Uyuşturucu, Lüleburgaz, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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