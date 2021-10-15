Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda şüpheli K.Ö'nün üzerinde 2 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı, N.B'nin üzerinde 10 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika