Kırklareli'nde yılanın ısırdığı kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Tedavisi devam eden N.A'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - KIRKLARELİ

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinin Soğucak köyündeki bahçesinde çalışan N.A., taşın altından çıkan yılan tarafından ısırıldı. Isırmanın ardından Pınarhisar Devlet Hastanesine başvuran N.A., ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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