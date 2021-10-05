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KIRKLARELİ - Yurtlarda kalan üniversite öğrencileri aşılanıyor - Son Dakika

KIRKLARELİ - Yurtlarda kalan üniversite öğrencileri aşılanıyor

05.10.2021 09:56

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ikinci doz aşılamada yüzde 79,2 ile ilk sırada olan Kırklareli'nde yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine aşı yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ikinci doz aşılamada yüzde 79,2 ile ilk sırada olan Kırklareli'nde yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine aşı yapılıyor.

Yüksek aşılama oranı olan şehirde, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, aile hekimlikleri ile mobil aşılama ekiplerinin aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.

Mobil aşılama ekipleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin aşılanması için çalışma başlattı. Öğrencilerin, aşılama çalışmalarına yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Öğrencilerden Kerem İncesu, AA muhabirine, kendilerini salgından korumak için yurtlarına kadar gelen sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için aşılama çalışmalarının önemli olduğunu ifade eden İncesu, "Biz de aşımızı yaptırdık, herkese de aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Tabii ki aşının illa ki koruyuculuğu vardır, yabancı ülkelerde de herkes yaptırdı ve insanlar artık dışarıda maskesiz gezebiliyor. Bizim de ülkece bu illetten kurtulabilmemiz için aşı yaptırmamız şart. Biz de olduk aşımızı, inşallah bu hastalıktan ülkece kurtulacağız. Herkes aşısını yaptırsın güvende kalsın." diye konuştu.

Öğrenci Muhammed Erdem ise ikinci doz aşısını yaptırdığını belirterek, "Herkes vakit geçirmeden aşı olsun." dedi.

KIRKLARELİ - Yurtlarda kalan üniversite öğrencileri aşılanıyor
KIRKLARELİ - Yurtlarda kalan üniversite öğrencileri aşılanıyor
KIRKLARELİ - Yurtlarda kalan üniversite öğrencileri aşılanıyor
KIRKLARELİ - Yurtlarda kalan üniversite öğrencileri aşılanıyor
KIRKLARELİ - Yurtlarda kalan üniversite öğrencileri aşılanıyor
KIRKLARELİ - Yurtlarda kalan üniversite öğrencileri aşılanıyor
KIRKLARELİ - Yurtlarda kalan üniversite öğrencileri aşılanıyor
KIRKLARELİ - Yurtlarda kalan üniversite öğrencileri aşılanıyor
KIRKLARELİ - Yurtlarda kalan üniversite öğrencileri aşılanıyor

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üniversite, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Yurtlarda kalan üniversite öğrencileri aşılanıyor - Son Dakika


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