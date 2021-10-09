Lüleburgaz ilçesinde yol genişletme çalışması başlatıldı.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sakızköy Caddesi'nde genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, Lüleburgaz, Sakızköy yolunun daha güvenli hale gelmesi için çalıştıklarını belirtti.

Çalışmaların tamamlandığında yolun sürücüler için daha konforlu ve güvenli hale geleceğine inandığını ifade eden Gerenli, Lüleburgaz için çözüm üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Gündüz'den kurum ziyaretleri

Lüleburgaz Köy ve Mahalli İdareler Muhtarlar Derneği Başkanı Sabri Gündüz, ziyaretlerde bulundu.

Gündüz, Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömür Gökmen, Lüleburgaz İlçe Müftü İsa Aktaş ve Lüleburgaz Ticaret Borsası Başkanı Kenan Var'ı ziyaret etti.

Faaliyetleri hakkında bilgi veren Gündüz, yerel yönetimin en küçük birimi olan köy ve mahalle muhtarları olarak kamu kurum ve kuruluşlarının yanında olduklarını, dernek yönetimi olarak işbirliği içinde olacaklarını kaydetti.

Ziyaretlere Kocasinan Mahallesi Muhtarı Esra Birol, Yeni Mahalle Muhtarı Tuğçe Gören, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Gürsel Güney, Çiftlikköy Muhtarı Gültekin Erdemir, Evrensekiz Gündoğu Mahallesi Muhtarı Caner Gündağ ve Yenibedir muhtarı Şenol Kocakurt katıldı.