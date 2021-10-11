Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliğince turnuva düzenlendi.

Kırklareli Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalara 10 takım katıldı.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Özcan Güler, yaptığı konuşmada, Kocaeli'nde yapılacak olan Gençler Bölge Şampiyonası öncesi güzel maçların oynandığı söyledi.

Turnuvanın sonunda Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ile Güler dereceye giren sporcu ve antrenörlere ödüllerini verdi.

Turnuvada, gençler kız ve erkek takımları kategorilerinde Zirve Gençlik Spor Kulübü birincilik elde etti.

Çeltik hasadı sürüyor

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Pehlivanköy ilçesinde çeltik hasadını inceledi.

Aksoy, hasat çalışmaları hakkında çiftçilerden bilgi alarak, hasadın bereketli olması temennisinde bulundu.

Pehlivanköy'de bu yıl 8 bin 821 dekar alanda çeltik ekimi yapıldığını anımsatan Aksoy, yoğun olarak cameo, osmancık, keşhan ve luna çeltik çeşitlerinin ekildiğini belirtti.

Aksoy, bu yıl ortalama dekar başına 900 ile bin 200 kilogram arasında verim alındığını kaydetti.

Sokak hayvanlarına mama takviyesi

Kırklareli'nde sokak hayvanlarına mama takviyesi yapıldı.

Kırklareli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için beslenme odaklarına yaklaşık yarım ton mama ve su bırakıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kış aylarının yaklaşması dolayısıyla hayvanların da besin ihtiyaçlarının arttığı belirtildi.

Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının aksatılmadan giderildiği kaydedilen açıklamada, "Kış aylarının yaklaşması ile birlikte vatandaşlarımız da uygun olan yerlere bir kap su ve bir kap mama bırakarak hayvanların ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olabilir." ifadeleri kullanıldı.