Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin, başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

OSB'nin her geçen gün büyüyerek geliştiğini ifade eden Bilgin, yatırımcıları bölgeye davet etti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Eczacılar Odası Başkanı Turgut Pehlivan'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilgin, oda çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Pehlivan da Vali Bilgin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Çiler, KTSO'yu ziyaret etti

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çiler de devlet kurumlarının Kırklareli'ne yaptığı ve yapmayı planladığı yatırımları anlattı.