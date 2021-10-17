Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan, Hamdibey köyünü ziyaret etti.

Köy muhtarı Turan Üstündağ'dan devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, parke, elektrik altyapısı, su ve menfez başta olmak üzere yapılması planlanan çalışma alanlarında da incelemede bulundu.

Erdoğan daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve sıkıntılarını dinledi.

"Hoş Geldin Bebek Projesi"

Vize Belediyesince "Hoş Geldin Bebek Projesi" yürütülüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediye takdim etti.

Özalp, açıklamasında, projeyi çok önemsediklerini belirtti.

Ailelerle bir araya gelerek istek ve sıkıntılarını dinlediklerini, vatandaşların özel günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını dile getiren Özap, "İlçemizin en küçük bireylerini ziyaret ederek kendilerine sağlıklı bir ömür, aileleri ile mutlu ve güzel bir gelecek diliyoruz. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek onların olsun. Ailesine, milletine, insanlığa hayırlı birer evlat olmaları temennisiyle anne ve babaları tebrik ediyorum." diye konuştu.???????