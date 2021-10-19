Kırklareli Valisi Osman Bilgin, mahalle ve köy muhtarlarını makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Muhtarların, devlet ile halk arasında köprü olduğunu ifade eden Bilgin, muhtarların çok önemli görevi yerine getirdiklerini kaydetti.

Vali Bilgin, Yeşilay temsilcileri ile bir araya geldi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile eşi İlknur Bilgin, Yeşilay temsilcileri ile buluştu.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda Kırklareli Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü gönüllülerinin yapmış oldukları çalışmalardan oluşan fotoğraf sergisi açıldı.

Vali Bilgin sergiyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Bilgin ve Yeşilay temsilcileri yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Memleket Partisi Lüleburgaz İlçe Başkanlığına Karaçor atandı

Memleket Partisi Lüleburgaz İlçe Başkanlığına Turan Karaçor'ın atandığı bildirildi.

Koçar, yaptığı yazılı açıklamada, partinin ilçe yönetiminin en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Görevini en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele edeceğini ifade eden Koçar, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yönetimimiz hazır, çalışmalarımız devam ediyor, ilerleyen günlerde yönetimimizi paylaşacağız. Sosyal demokrat, Selanikli hemşehrimiz Muharrem İnce'nin önderliğinde siyaset yapacağız."

Taşlı Yol filminin çekimleri sürüyor

Lüleburgaz ilçesinde Taşlı Yol filminin çekimleri devam ediyor.

Yönetmenliğini Şevki Gezer'in, yapımcılığını Selim Doğan ile Coşkun Yeltekin'in yaptığı Taşlı Yol filminin çekimleri Lüleburgaz, Kırıkköy ve Babaeski'de sürüyor.

Filmin bazı sahneleri Lüleburgaz Belediyesine ait Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde kurulan sette çekildi.

Oyuncu kadrosunda Özcan Varaylı, Gül Gülsün Yıldız, Şebnem Yiğit, Nurettin Erdem, Tahani Slimane ve Doğa Boynukısa'nın yer aldığı filmin 2. yönetmenliğini Elif Kaplanoğlu, görüntü yönetmenliğini Mehmet Gezgin, sanat yönetmenliğini Muzaffer Çınar, ışık şefliğini Şükrü Tekin yapıyor.

Filmin yapımcılarından Yeltekin, "Festival filmi olarak çektiğimiz filmde kadına şiddeti konu aldık. Oyuncularla beraber 35 kişilik bir ekibimiz var. Çektiğimiz filmi, yurtiçi ve yurtdışı festivallere göndereceğiz." dedi.