Kırklareli'nde "Atıksu Arıtma Tesisleri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantı sonunda Vali Bilgin, işletmelerinde bulunan atıksu arıtma tesislerini 2020 yılı içerisinde çevre mevzuatına uygun çalıştırarak alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesine, doğal kaynakların korunmasına ve çevreye vermiş olduğu katkılardan dolayı firma yetkililerine teşekkür belgelerini verdi.

Vali Bilgin, incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Diyanet Gençlik Merkezi ile Kur'an kursu binasında incelemede bulundu.

Bilgin, Bademlik Mahallesi'nde hayırsever İslam Sarıoğlu'nun katkılarıyla yapımına başlanan binayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından İİl Müftüsü Aydın Yığman'ı makamında ziyaret eden Bilgin, burada da çalışmalar hakkında bilgi aldı.