Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ı makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında Minsolmaz ile istişarede bulundu.

Kentin gelişimi için çalıştıklarını ifade eden Bilgin, Kırklareli'nin her geçen gün büyüdüğünü kaydetti.

Bilgin, salgın dönemine rağmen yatırımların hızla devam ettiğini belirtti.

Siirtli öğrencilere kıyafet ve kırtasiye malzemesi gönderildi

Kırklareli Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencileri Siirt'in Baykan ilçesinin Tütenocak köyündeki ilkokul öğrencilerine kıyafet ve kırtasiye malzemeleri gönderdi.

Okulun 3/A sınıfı öğretmeni Meftun Öncü ve öğrenciler bir süre önce Siirt'e gönderilmek üzere kırtasiye ve kıyafet yardımı kampanyası başlattı.

Okulda toplanan malzemeler kamyona yüklenerek, Siirt'e gönderildi.

Öncü, öğrencilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Cerit'e ziyaret

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler'i makamında kabul etti.

Cerit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan çalışmalar hakkında Çiler'e bilgi verdi.

Sağlık personelinin vatandaşların sağlığı için mesai mefhumu gözetmeden canla başla çalıştıklarını anlatan Cerit, özellikle salgın döneminde sağlık çalışanlarına destek olunması gerektiğini kaydetti.

Çiler de sağlık çalışanlarına teşekkür etti.