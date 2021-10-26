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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

26.10.2021 09:48
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde incelemede bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde incelemede bulundu.

Milli Eğitim Müdürlüğünü gezen Vali Bilgin, yetkililerden bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Bilgin'e eğitim öğretim çalışmalarını anlattı.

Gençlik merkezinde yeni dönem kurslar açıldı

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi'nde yeni dönem kurslar açıldı.

Merkezin müdürü Aslı Özçelik, AA muhabirine, merkezde satranç, resim, müzik aletleri, okçuluk, akıl ve zeka oyunları gibi farklı dallarda çok sayıda kurs düzenlediklerini söyledi.

Polis Meslek Yüksek Okulları, bekçilik, Milli Savunma Üniversitesi, zabıta sınavlarına hazırlık kursları da açtıklarını belirten Özçelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle kurslara katılımcı sayısının sınırlı tutulduğunu belirtti.

Özçelik, kursların kişisel gelişim ve sosyalleşme için önemli olduğunu dile getirdi.

Kepirtepeliler Eğitim Vakfı binası açıldı

Lüleburgaz ilçesinde Kepirtepeliler Eğitim Vakfı'nın (KEV) binası törenle açıldı.

Açılış törenine Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, KEV Başkanı Selahaddin Gül ve okulun önceki dönem mezunları katıldı.

Gül, merkezlerinde vakfa uygun eğitim faaliyetleri yapacaklarını söyledi.

Kepirtepe Anadolu Lisesine katkı sunmaya çalışacaklarını ifade eden Gül, "Çocuklarımıza gençlerimize öncülük edeceğiz. Kepirtepe'deki öğrencilerimize burs veriyoruz, bunu devam ettireceğiz. Tüm Kepirtepe camiasına hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından binanın açılış kurdelesi kesildi.

Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa

milli eğitim bakanlığı, Osman Bilgin, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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