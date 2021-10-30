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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

30.10.2021 09:14
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çocuk Evlerini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çocuk Evlerini ziyaret etti.

Vali Bilgin eşi İlknur Bilgin ile çocuklarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Çocukların "gelecek" olduklarını ifade eden Bilgin, "Devletimizin sevgi ve şefkat dolu güvenli kolları her zaman çocuklarımızın yanında." dedi.

Vali Bilgin kermese katıldı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Müftülüğünce düzenlenen gıda kermesine katıldı.

Vali Bilgin ile eşi İlknur Bilgin, kermesi gezerek alışveriş yaptı.

Tüm vatandaşları kermese davet eden Bilgin, çalışmalarından dolayı İl Müftüsü Aydın Yığman'a teşekkür etti.

Streetball Turnuvası düzenlenecek

Lüleburgaz Belediyesince Streetball Turnuvası düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, 16-18 yaş arası ve 18 yaş üstü dört kategoride düzenlenecek turnuvaya son başvuru tarihinin 3 Kasım olduğu belirtildi.

Turnuvaya katılmak isteyenlerin Lüleburgaz Belediyesine başvuru yapabileceklerini belirtilen açıklamada, 18 yaş altı bireylerin velilerinin muvafakatnamesiyle başvuru yapabilecekleri kaydedildi.

Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa

Osman Bilgin, Lüleburgaz, Cumhuriyet, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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