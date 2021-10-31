Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

Su ürünleri kontrol ekibi, Demirköy ilçesinin İğneada beldesindeki balıkçı barınağında perakende satış yerleri ile balıkçı tekneleri ve nakil vasıtalarında denetim gerçekleştirdi.

Asgari avlanabilir balık boyları, av araçları uygunluğu ve ruhsat izin belgeleri kontrol edildi.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Denetimlerle, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunması hedefleniyor.

Demirköy Kaymakamı Erdoğan, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan, Avcılar köyünü ziyaret etti.

Muhtar Levent Batan'dan köyde devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Erdoğan, vatandaşların taleplerini dinledi.

Başta yol ve içme suyu ile ilgili taleplerin çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, tüm köyleri ziyaret ederek ihtiyaçların giderileceğini kaydetti.