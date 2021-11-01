Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından Polen Tuzaklı Arı Kovan Dağıtım Projesi kapsamında yetiştiricilere kovan dağıtıldı.

Vize Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Elif Canan Tuncer ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy tarafından 90 arı kovanı 18 üreticiye teslim edildi.

Aksoy, proje ile arıcılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Masa tenisi turnuvası düzenlendi

Kırklareli'nde Cumhuriyet Bayramı kapsamında masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi.

Masa Tenisi İl Temsilciliğinde Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara yaklaşık 30 sporcu katıldı.

Dört kategoride düzenlenen turnuvada başarılı olan sporculara Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ile Masa Tenisi İl Temsilcisi Özcan Güler tarafından madalyaları verildi.

Güler, karşılaşmalarda sporun, kardeşliğin ve rekabetin yaşandığı renkli görüntülere tanıklık ettiklerini söyledi.

Demirköy Belediye Başkanı Gün, incelemede bulundu

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yol yapım çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda incelemede bulundu.

Gün, Hamdibey Mahallesi'nde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan çalışmalar il ilçelerinin çehresinin her geçen gün değiştiğini belirten Gün, "Demirköy'ümüzü gönülden seviyor, her gün değişen çehresi, gelişen vizyonuyla yarınlara hazırlıyoruz." dedi.

Gün, ilçedeki yatırımların devam ettiğini sözlerine ekledi.