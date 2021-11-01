Üye Girişi
Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

01.11.2021 09:15
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından Polen Tuzaklı Arı Kovan Dağıtım Projesi kapsamında yetiştiricilere kovan dağıtıldı.

Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından Polen Tuzaklı Arı Kovan Dağıtım Projesi kapsamında yetiştiricilere kovan dağıtıldı.

Vize Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Elif Canan Tuncer ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy tarafından 90 arı kovanı 18 üreticiye teslim edildi.

Aksoy, proje ile arıcılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Masa tenisi turnuvası düzenlendi

Kırklareli'nde Cumhuriyet Bayramı kapsamında masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi.

Masa Tenisi İl Temsilciliğinde Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara yaklaşık 30 sporcu katıldı.

Dört kategoride düzenlenen turnuvada başarılı olan sporculara Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ile Masa Tenisi İl Temsilcisi Özcan Güler tarafından madalyaları verildi.

Güler, karşılaşmalarda sporun, kardeşliğin ve rekabetin yaşandığı renkli görüntülere tanıklık ettiklerini söyledi.

Demirköy Belediye Başkanı Gün, incelemede bulundu

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yol yapım çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda incelemede bulundu.

Gün, Hamdibey Mahallesi'nde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan çalışmalar il ilçelerinin çehresinin her geçen gün değiştiğini belirten Gün, "Demirköy'ümüzü gönülden seviyor, her gün değişen çehresi, gelişen vizyonuyla yarınlara hazırlıyoruz." dedi.

Gün, ilçedeki yatırımların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Elif Canan Tuncer, Kırklareli, Kovan, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sette kriz çıkardığı konuşulan Esra Bilgiç, isyan etti: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin 09:07 Sette kriz çıkardığı konuşulan Esra Bilgiç, isyan etti: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı 08:53 Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam 08:21 Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam
Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler 08:20 Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım 08:16 Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım Cumhurbaşkanlığı'na 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak 08:15 Cumhurbaşkanlığı'na 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti 21:27 Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş 16:19 Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş

Son Dakika Haberleri
09:15 Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar? Altın artacak mı?
08:53 Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı
08:39 Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı
08:19 Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler
08:18 Roma'da Biden ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Glaskow programını iptal etti
08:18 Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi
08:16 Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı
08:16 Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım
08:15 Kandil, "Serhat" kod adlı terörist ve ekibini Türkiye sınırına gönderdi
Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi         
09:15
Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar? Altın artacak mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar? Altın artacak mı?         
08:59
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı         
08:20
Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı         
08:17
Kandil, Kandil, "Serhat" kod adlı terörist ve ekibini Türkiye sınırına gönderdi         
08:16
Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi         
22:38
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş         
16:18
Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor         
16:09
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi         
15:32
Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım         
15:31
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu         
15:29
Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi         
13:29
ABD Başkanı Biden, ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz         
13:09
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 09:21:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement