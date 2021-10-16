Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, kadın çiftçilerle buluştu - Son Dakika

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kadın çiftçilerin dünyanın her ülkesinde tarım sektörünün temel taşlarından olduğunu belirtti.

Aksoy, Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda çiftçilerle bir araya gelerek istek ve sıkıntılarını dinledi.

Gerek dünyada gerekse Türkiye'de tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında kırsal alanda yaşayan kadınların önemli rol üstlendiklerini ifade eden Aksoy, "Kadın varsa emek, üretim, tarım ve hayvancılık vardır. Gıda üretiminin yarıdan fazlasında kadınların emeği vardır." dedi.

Türkiye'de istihdamın yaklaşık yüzde 30'unu kadınların oluşturduğunu anlatan Aksoy, şöyle devam etti:

"Tarımda istihdam edilen 4,8 milyon kişinin yüzde 41'ini kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye'de kadınların ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör, tarımdır. Tarım ve Orman Bakanlığımız kadınlarımıza ayrı bir önem vermekte ve pozitif ayrımcılık yapmaktadır. Kadın çiftçilerimizin bilinçli, bilgili ve yeni bilgiler öğrenmeye açık olduğunu görüyoruz. Bu sebeptendir ki birçok projemizi kadın çiftçiler ile yürütüyor, kadın çiftçilerimize gerekli teknik destekler vererek eğitimler ile tecrübelerini desteklemeye çalışıyoruz. İl Müdürlüğü olarak projelerimizde ve faaliyetlerimizde onlara öncelik veriyoruz. Kadın çiftçiler dünyanın her ülkesinde tarım sektörünün temel taşlarından birisidir."

Konuşmaların ardından çiftçilere plaket verildi.