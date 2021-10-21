Üye Girişi
Kırklareli Valisi Bilgin, drone ile trafik denetimi yaptı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Bilgin, drone ile trafik denetimi yaptı

21.10.2021 09:26

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında sürdürülen trafik uygulamasına katılarak, drone ile denetim gerçekleştirdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında sürdürülen trafik uygulamasına katılarak, drone ile denetim gerçekleştirdi.

Vali Bilgin, Kırklareli- İstanbul yolunun 3. kilometresinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin trafik uygulamasına katıldı.

İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu'ndan bilgi alan Bilgin, drone ile bir süre denetim yaptı.

Bilgin, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatıyla drone ile "kırmızı ışık, yaya önceliği, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımına" yönelik denetimlere hız verildiğini söyledi.

Vatandaşların trafikte daha güvenli seyahat etmesi, trafikte can kayıplarının önlenmesi, yaralı sayısının azaltılması kapsamında trafik uygulamalarının yapıldığını anlatan Bilgin, bu uygulamalardan birinin de drone denetimi olduğunu dile getirdi.

Drone denetimlerinin önemine işaret eden Bilgin, "Daha önceki bir uygulamamızda ehliyetine el konulmuş bir vatandaşımız droneyi görüyor ve diğer arkadaşıyla şoför değiştiriyor. Ama biz bunu drone ile rahat bir şekilde tespit edebiliyoruz. Bizim tedbirleri arttırmamız, vatandaşlarımızın tedbirlere uyması, diğer vatandaşların da seyahat güvenliğini arttırıyor." dedi.

"Trafik sinyalizasyonu ve yapay zeka akıllı kavşak" projesinin de kentte kısa sürede başlayacağını anlatan Bilgin, bu çalışma ile artık trafiğin daha güvenli olacağına inandığını ifade etti.

Cep telefonu ve emniyet kemeri uyarısı

İl Jandarma Komutanlığının İnece beldesindeki drone ile trafik uygulamasına da katılan Bilgin, jandarma ve emniyet teşkilatının 7 gün 24 saat esasına dayalı drone denetimlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Sürücülere seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları uyarısında bulunan Bilgin, şunları kaydetti:

"Eğer cep telefonu kullanıyorsanız, kazaların 4 kat arttığı tespit edilmiş. Emniyet kemeri kullanımı da çok önemli. Mesela arka koltukta emniyet kemeri kullanımı bazen bizim için çok önemsiz gibi geliyor veya önde bir koltuk var, o bizi koruyacakmış gibi geliyor. Bunun böyle olmadığı arka koltukta oturup emniyet kemeri takmayan vatandaşlarımızın yüzde 35'inin hayatını kaybettiğini belirledik. Ön koltukta emniyet kemeri yüzde 50-55 gibi arka koltukta ise yüzde 65 ölüm riskini azaltmakta. Arka koltuk ön koltuk ayrımı yapmadan kemerimizi takalım. Bunu bir polis, jandarma veya vali, kaymakam için değil kendi ailemiz, kendi sağlığımız için takmamız gerekiyor."

Kırklareli Valisi Bilgin, drone ile trafik denetimi yaptı
Kırklareli Valisi Bilgin, drone ile trafik denetimi yaptı
Kırklareli Valisi Bilgin, drone ile trafik denetimi yaptı
Kırklareli Valisi Bilgin, drone ile trafik denetimi yaptı
Kırklareli Valisi Bilgin, drone ile trafik denetimi yaptı
Kırklareli Valisi Bilgin, drone ile trafik denetimi yaptı
Kırklareli Valisi Bilgin, drone ile trafik denetimi yaptı
Kırklareli Valisi Bilgin, drone ile trafik denetimi yaptı
Kırklareli Valisi Bilgin, drone ile trafik denetimi yaptı
Kırklareli Valisi Bilgin, drone ile trafik denetimi yaptı
Kırklareli Valisi Bilgin, drone ile trafik denetimi yaptı

Osman Bilgin, Kırklareli, Jandarma, Drone, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Bilgin, drone ile trafik denetimi yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İşe giden kadın, eski eşi tarafından bacaklarından vuruldu 10:27 İşe giden kadın, eski eşi tarafından bacaklarından vuruldu 10:15 "CHP'nin oyları artıyor" sözlerine Bülent Arınç'tan açıklama: AK Parti'nin oyları düşüyor demedim Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti 10:09 Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti
Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek 09:48 Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı 09:20 Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı 08:56 Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı
PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü 07:56 PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık 07:42 İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık

Son Dakika Haberleri
10:35 Avustralya'nın en büyük üç süpermarket zinciri, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
10:15 "CHP'nin oyları artıyor" sözlerine Bülent Arınç'tan açıklama: AK Parti'nin oyları düşüyor demedim
10:13 Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi
10:09 Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti
10:06 DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik'
10:02 ABD'li gazetecinin Putin'le yaptığı röportaj gündemden düşmüyor! Bacaklarını sürekli Rus lidere uzatması eleştirildi
09:54 Fren yerine gaza bastı, araç binanın bahçesine düştü
09:51 Gübre fiyatları 1 yıl içerisinde yüzde 200'ün üzerinde zamlandı
09:32 Cübbeli Ahmet'ten olay yaratacak sözler: Allah 40 yaşından evvel peygamberlik vermiyor biz başımıza adam seçeceğiz
09:19 Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı
Avustralya'nın en büyük üç süpermarket zinciri, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi Avustralya'nın en büyük üç süpermarket zinciri, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi         
10:35
Taksicilerin kendilerini aklama oyunu! Taksicilerin kendilerini aklama oyunu! "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı         
10:25
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi         
10:13
DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik' DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik'         
10:07
Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı         
09:29
Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak         
08:59
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor         
07:54
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler         
07:40
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı         
23:25
Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi         
22:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun? Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?         
19:13
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Restoranda Restoranda "Köpeğin bana değdi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
13:44
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 10:41:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Bilgin, drone ile trafik denetimi yaptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement