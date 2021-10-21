Kırklareli Valisi Bilgin, drone ile trafik denetimi yaptı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında sürdürülen trafik uygulamasına katılarak, drone ile denetim gerçekleştirdi.

Vali Bilgin, Kırklareli- İstanbul yolunun 3. kilometresinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin trafik uygulamasına katıldı.

İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu'ndan bilgi alan Bilgin, drone ile bir süre denetim yaptı.

Bilgin, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatıyla drone ile "kırmızı ışık, yaya önceliği, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımına" yönelik denetimlere hız verildiğini söyledi.

Vatandaşların trafikte daha güvenli seyahat etmesi, trafikte can kayıplarının önlenmesi, yaralı sayısının azaltılması kapsamında trafik uygulamalarının yapıldığını anlatan Bilgin, bu uygulamalardan birinin de drone denetimi olduğunu dile getirdi.

Drone denetimlerinin önemine işaret eden Bilgin, "Daha önceki bir uygulamamızda ehliyetine el konulmuş bir vatandaşımız droneyi görüyor ve diğer arkadaşıyla şoför değiştiriyor. Ama biz bunu drone ile rahat bir şekilde tespit edebiliyoruz. Bizim tedbirleri arttırmamız, vatandaşlarımızın tedbirlere uyması, diğer vatandaşların da seyahat güvenliğini arttırıyor." dedi.

"Trafik sinyalizasyonu ve yapay zeka akıllı kavşak" projesinin de kentte kısa sürede başlayacağını anlatan Bilgin, bu çalışma ile artık trafiğin daha güvenli olacağına inandığını ifade etti.

Cep telefonu ve emniyet kemeri uyarısı

İl Jandarma Komutanlığının İnece beldesindeki drone ile trafik uygulamasına da katılan Bilgin, jandarma ve emniyet teşkilatının 7 gün 24 saat esasına dayalı drone denetimlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Sürücülere seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları uyarısında bulunan Bilgin, şunları kaydetti:

"Eğer cep telefonu kullanıyorsanız, kazaların 4 kat arttığı tespit edilmiş. Emniyet kemeri kullanımı da çok önemli. Mesela arka koltukta emniyet kemeri kullanımı bazen bizim için çok önemsiz gibi geliyor veya önde bir koltuk var, o bizi koruyacakmış gibi geliyor. Bunun böyle olmadığı arka koltukta oturup emniyet kemeri takmayan vatandaşlarımızın yüzde 35'inin hayatını kaybettiğini belirledik. Ön koltukta emniyet kemeri yüzde 50-55 gibi arka koltukta ise yüzde 65 ölüm riskini azaltmakta. Arka koltuk ön koltuk ayrımı yapmadan kemerimizi takalım. Bunu bir polis, jandarma veya vali, kaymakam için değil kendi ailemiz, kendi sağlığımız için takmamız gerekiyor."