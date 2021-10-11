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KIRKLARELİ VE EDİRNE'DE VAKA ARTIŞINDA 'KIRMIZI' ALARMI - Son Dakika

KIRKLARELİ VE EDİRNE'DE VAKA ARTIŞINDA 'KIRMIZI' ALARMI

11.10.2021 16:02

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka tablosunda en çok artış yaşanan iller arasındaki Kırklareli ve Edirne'de halk, artışın rehavet ve tedbirsizlikten kaynakladığını söylüyor.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka tablosunda en çok artış yaşanan iller arasındaki Kırklareli ve Edirne'de halk, artışın rehavet ve tedbirsizlikten kaynakladığını söylüyor.

Sağlık Bakanı Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bir önceki hafta açıklanan tabloda 98,60 olan vaka sayısı Kırklareli'de 200,70'e, Edirne'nin 97,61 olan vaka sayısı 171,18'e, Tekirdağ'ın ise 140,14 olan vaka sayısı 141,06'ya yükseldi. Son grafikte Kırklareli 4'üncü, Edirne ise 7'nci sırada yer aldı.

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta Kırklareli yüzde 80,1 ile Türkiye'de ilk sırada, Edirne ise yüzde 78,6 ile 7'nci sırada. Tekirdağ ise aşılamada yüzde 76,4 seviyesinde. Vaka sayısındaki artışla birlikte Kırklareli ve Edirne'de aylar sonra risk haritasında kırmızıya dönmeyi başladı.

'ARTIŞIN SEBEBİ REHAVET'

Esnaf Mücahit Emir, özellikle Edirne'deki vaka artışının rehavetten kaynaklandığını belirterek şunları söyledi:

"Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla erkekler sanki biraz daha rehavet içerisinde, kadınlar biraz daha dikkatli gibi. Mekanların da yeniden açılmasıyla, uzun süre evde kapalı kalan öğrenciler de kendilerini dışarı attı. Okullar da açılınca sanki herkes 'korona bitti' gibi algıladı. Mekanlar da tam teşekküllü açıldı ve herkes buralara hücum etti. Bunun da etkisi olmuştur. Bitti gibi düşünmeyip, temizliğimize, fiziksel mesafemize dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları yapmadan bu artış bitmez."

'KAPALI MEKANLARDA VE ULAŞIMDA YOĞUNLUK ÇOK FAZLA'

Trakya Üniversitesi öğrencisi Burak Dal, toplu taşıma ve kapalı mekanlarda oluşan yoğunluğa dikkat çekerek "Ulaşım araçlarındaki sıkışıklık, araç yetersizliğinden kaynaklanıyor. Böyle giderse daha fazla artacak çünkü tedbirler yeterli değil. Ne kadar yapılsa da en basit örneğinden sosyal mesafe toplu taşımada bozuluyor, yeteri kadar uyulmuyor. Bunun yanında mesela maskeyle yemekhaneye giriyoruz ama çıkarıp dip dibe yemek yiyoruz. Vakaların artmasında kapalı mekanlardaki yoğunluğun büyük pay sahibi olduğunu düşünüyorum" dedi.

'OKULDA AŞISIZLAR ÇOK VAR'

Okulların başlamasının vakaların artışında büyük pay sahibi olduğunu söyleyen üniversite öğrencisi Aytuğ Uzun ise "Özellikle okulların başlamasından sonra oluşan yoğunluk büyük pay sahibi. Otobüs, okul, yurt, yemekhane, her yerde kalabalık var; mecburiyetten. Okulda takabildiğimiz kadar maske takmaya çalışıyoruz ama genel olarak bir rehavet de var. Aşı olmayanlar var. Aşısız insanların okula alınmaması lazım" diye konuştu.

'İNSANLAR KORONAYI UNUTTU'

Esnaf Arif Kale de artışın nedenini tedbirsizlik olduğunu ifade ederek şunları dedi:

"Çoğu insan maskesiz dolaşıyor, mesafe yok. Koronayı insanlar unuttu sanırım. Özellikle bu tedbirsizliğin artmasıyla çok dikkat etmeye çalışıyorum. Edirne'nin yükseliş sebebi bence tedbirsizlik. Bunun yanında okullar da açıldı ve kapalı mekanlar dolmaya başladı. Üniversiteye her ilden insanlar geliyor. Bu durum da etkili oluyor."

KIRKLARELİ VE EDİRNE'DE VAKA ARTIŞINDA 'KIRMIZI' ALARMI
KIRKLARELİ VE EDİRNE'DE VAKA ARTIŞINDA 'KIRMIZI' ALARMI
KIRKLARELİ VE EDİRNE'DE VAKA ARTIŞINDA 'KIRMIZI' ALARMI
KIRKLARELİ VE EDİRNE'DE VAKA ARTIŞINDA 'KIRMIZI' ALARMI
KIRKLARELİ VE EDİRNE'DE VAKA ARTIŞINDA 'KIRMIZI' ALARMI
KIRKLARELİ VE EDİRNE'DE VAKA ARTIŞINDA 'KIRMIZI' ALARMI
KIRKLARELİ VE EDİRNE'DE VAKA ARTIŞINDA 'KIRMIZI' ALARMI
KIRKLARELİ VE EDİRNE'DE VAKA ARTIŞINDA 'KIRMIZI' ALARMI
KIRKLARELİ VE EDİRNE'DE VAKA ARTIŞINDA 'KIRMIZI' ALARMI
KIRKLARELİ VE EDİRNE'DE VAKA ARTIŞINDA 'KIRMIZI' ALARMI
KIRKLARELİ VE EDİRNE'DE VAKA ARTIŞINDA 'KIRMIZI' ALARMI
KIRKLARELİ VE EDİRNE'DE VAKA ARTIŞINDA 'KIRMIZI' ALARMI

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ VE EDİRNE'DE VAKA ARTIŞINDA 'KIRMIZI' ALARMI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRKLARELİ VE EDİRNE'DE VAKA ARTIŞINDA 'KIRMIZI' ALARMI - Son Dakika
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