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Kirlilikten oksijensiz kalan balıkların yaşam mücadelesi - Son Dakika

Kirlilikten oksijensiz kalan balıkların yaşam mücadelesi

20.10.2021 11:45

- Kirlilikten oksijensiz kalan balıkların yaşam mücadelesi Nifrit Deresindeki balıklar oksijen için su yüzeyine çıkıyor Tarım İlçe Müdürlüğü görevlileri analiz edilmek üzere dereden numune aldı Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç turizm bölgesinde bulunan Nifrit Deresi'nde oksijensiz...

- Kirlilikten oksijensiz kalan balıkların yaşam mücadelesi

Nifrit Deresindeki balıklar oksijen için su yüzeyine çıkıyor

Tarım İlçe Müdürlüğü görevlileri analiz edilmek üzere dereden numune aldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç turizm bölgesinde bulunan Nifrit Deresi'nde oksijensiz kalan balıklar su yüzeyine çıkıyor. Vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu yıl da zeytinyağı fabrikalarından dereye zeytin suyu (karasu) salındığını belirtirken, Tarım İlçe Müdürlüğü görevlileri analiz edilmek üzere dereden numune aldı.

Son yıllarda zeytinyağı fabrikalarından bırakılan ve karasu olarak adlandırılan atıklar sebebiyle oluşan kirlilik ve balık

ölümleriyle gündeme gelen Manavgat'ın Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan Nifrit Deresi yine aynı sorunla karşı karşıya. 5 yıldızlı otellerle deniz arasında bulunan Nifrit Deresi'nin rengi koyulaşmaya başlarken, derede bulunan balıklar da suda oksijenin azalmasıyla birlikte su yüzeyine çıkıyor. Gruplar halinde yüzlerce balık sürekli su yüzeyinde kalırken, bu durum otellerde bulunan turistlerin de ilgisini çekiyor.

Turizmcilerin ve mahalle sakinlerinin dikkatini çeken olayın daha da büyüyerek balık ölümlerine neden olmasının önüne geçilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi. İhbarlar üzerine bölgeye giden Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, otel yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde derenin suyunun her geçen gün daha da kirlendiği, gece ve sabah saatlerinde koku yayıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerinin Tarım İlçe Müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerin ardından olay yerine gelen Tarım İlçe Müdürlüğü görevlileri, analiz edilmek üzere dereden numune aldı. Görevliler, daha büyük sıkıntılar yaşanmaması için dereye yakın bölgelerde bulunan zeytinyağı fabrikalarının da uyarılacağını dile getirdiler. Jandarma ve Tarım İlçe Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemeler turistler tarafından da ilgiyle izlenirken, otel yetkilileri tarafından turistlere yapılan çalışma hakkında bilgilendirme yapıldı.

2 yıl önce fabrikalara ceza yağmıştı

Nifrit Deresi'nde 2 yıl önce yaşanan kirlilik ve balık ölümlerinin ardından yapılan incelemelerde dereye zeytinyağı fabrikaları tarafından karasu bırakıldığı belirlenmiş, iki zeytinyağı fabrikasına 'karasu' denilen atıklarını dereye bıraktıkları gerekçesiyle toplam 144 bin 394 lira para cezası uygulanmıştı.

Kirlilikten oksijensiz kalan balıkların yaşam mücadelesi
Kirlilikten oksijensiz kalan balıkların yaşam mücadelesi
Kirlilikten oksijensiz kalan balıkların yaşam mücadelesi
Kirlilikten oksijensiz kalan balıkların yaşam mücadelesi

Manavgat, Hisarcık, Turizm, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kirlilikten oksijensiz kalan balıkların yaşam mücadelesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kirlilikten oksijensiz kalan balıkların yaşam mücadelesi - Son Dakika
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