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Son dakika haberleri... Kırmızı ışıkta geçerken otomobilin çarptığı Rus kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kırmızı ışıkta geçerken otomobilin çarptığı Rus kadın hayatını kaybetti

27.10.2021 22:03
Son dakika haberleri... Kırmızı ışıkta geçerken otomobilin çarptığı Rus kadın hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Mersin'de Rus uyruklu yaşlı bir kadın, kırmızı ışığı fark etmeyerek yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mersin'de Rus uyruklu yaşlı bir kadın, kırmızı ışığı fark etmeyerek yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin- Antalya D400 karayolu'nun 20. kilometresinde Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nin ışıklı yaya geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Serin idaresindeki 33 DT 985 plakalı Audi marka otomobil, kendisine yanan kırmızı ışığı fark etmeyerek yaya geçinden karşıya geçmeye çalışan Rusya uyruklu 88 yaşındaki Nina Viktor Adapova'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil ise biraz daha ilerde durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, güvenlik güçleri de hem yol tedbiri aldı, hem de olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonrasında yaşlı kadının cansız bedeni cenaze aracı ile Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya karışan ve gözaltına alınan otomobilin sürücüsünün ise 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin Erdemli Belediye Başkan Adayı Avukat Hüseyin Serin olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor

(Halil İbrahim Varlı - Hüseyin Yıldız/İHA)

Son dakika haberleri... Kırmızı ışıkta geçerken otomobilin çarptığı Rus kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Kırmızı ışıkta geçerken otomobilin çarptığı Rus kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Kırmızı ışıkta geçerken otomobilin çarptığı Rus kadın hayatını kaybetti

Otomobil, Mersin, Kaza, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kırmızı ışıkta geçerken otomobilin çarptığı Rus kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kırmızı ışıkta geçerken otomobilin çarptığı Rus kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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