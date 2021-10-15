Kırsal Mahalleler Demirci Merkezine Artık Daha Yakın - Son Dakika

Birçok mahallenin ilçe merkezine ulaşımını kısaltacak olan çalışmanın büyük öneme sahip olduğunu belirten Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Demirci ilçesine bağlı Bozçatlı Mahallesi Göldere mevkiinde dere yatağı üzerinde köprü yapım çalışması gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP'li Meclis üyesi Hayati İmrenlerli, Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir, Durhasan Mahalle Muhtarı Şerif Akın ve yetkili personel ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Birçok mahallenin ilçe merkezine ulaşımı kısaldı

Çalışma kapsamında, Göldere mevkiindeki dere yatağı üzerinde 7 metre uzunluğunda, 2 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde köprü yapımı gerçekleştirildi. Durhasan mahallesi ve Bozçatlı mahallelerini birbirine bağlayacak olan köprü, Kızılca, Hüdük ve diğer kırsal mahallelerin Demirci ilçe merkezine ulaşımını büyük ölçüde kısaltacak.

"Bu büyük hizmetten dolayı MASKİ'ye teşekkür ediyorum"

Köprü yapım çalışmaları başladığı günlerde yerinde incelemede bulunan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, birçok mahallenin ilçe merkezine ulaşımını 20 kilometre kadar kısaltacak köprü yapım işi için görüşlerini bildirdi. Selçuk, "MASKİ Genel Müdürlüğümüz, Bozçatlı mahallesi Göldere mevkiindeki dere yatağı üzerinde köprü yapımı gerçekleştirdi. Çalışma ile birçok kırsal mahallemizin ilçe merkezine ulaşımı kısalacak. Bunun ekonomik ve sosyal yönden etkisi büyük olacaktır. Bu hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Böyle bir hizmeti görmek muhteşem bir duygu"

Bozçatlı Mahalle Muhtarı Kamil Yavuz, "Demirci ilçe merkezine ulaşımımız bu yoldan çok daha kısaldı. Böyle bir hizmeti görmek muhteşem bir duygu. MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi.

"On numara hizmet"

Durhasan Mahalle Muhtarı Şerif Akın, "İlçe merkezine ulaşım normalde 60 kilometre, ancak bu çalışma ile yaklaşık olarak 20 kilometre yol kısaldı. Vatandaşlarımızın memnuniyeti çok yüksek. On numara bir hizmet gördük. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyor, selamlarımızı gönderiyoruz" dedi.