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Kırsal mahallenin kadın muhtarı girişimci ev hanımlarıyla kalkınmanın öncüsü oluyor - Son Dakika

Kırsal mahallenin kadın muhtarı girişimci ev hanımlarıyla kalkınmanın öncüsü oluyor

17.10.2021 12:26
Kırsal mahallenin kadın muhtarı girişimci ev hanımlarıyla kalkınmanın öncüsü oluyor

Konya'nın Emirgazi ilçesine bağlı Öbektaş mahallesinin muhtarı Özlem Çelik, civar mahallelerdeki kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmaları için kurduğu kooperatifle ürettikleri yöresel lezzetleri, tüketiciyle buluşturuyor.

Konya'nın Emirgazi ilçesine bağlı Öbektaş mahallesinin muhtarı Özlem Çelik, civar mahallelerdeki kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmaları için kurduğu kooperatifle ürettikleri yöresel lezzetleri, tüketiciyle buluşturuyor.

Konya'nın Karapınar, Ereğli ve Emirgazi ilçelerinin kesiştiği Karacadağ eteklerinde kurulu ve Büyükşehir Belediyesi Yasası'ndan önce köy statüsündeki mahallelerde yaşayan kadınların hayatı, Özlem Çelik'in muhtar seçilmesiyle değişmeye başladı.

İki çocuk ve bir torun sahibi 46 yaşındaki Çelik, 100 nüfuslu Öbektaş Mahallesi'nde 2019'daki seçimde muhtar oldu.

Önceki dönem aday olan eşinin 1 oyla kaybettiği muhtarlık yarışını 11 oyla kazanan Özlem Çelik, kadınlardan gördüğü destekle kolları sıvadı.

Girişimci çiftçi kadınlar, kooperatifle ürünlerini katma değere dönüştürüyor

Karacadağ'ın "Özlem muhtarı", ev işleriyle ilgilenen, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadınların ekonomik hayata dahil olmaları için kooperatif kurmaya karar verdi.

Köylerdeki 42 kadınla yola çıkan muhtar Özlem Çelik, gıda, tekstil ve el sanatlarıyla üretim yaparak, hane halkında ekonomik kalkınmayı hedefliyor.

Kadınların girişim ruhu kırsal mahallede ekonomiye güç veriyor

Bölgede tüketim için yetiştirilen üzümü ekonomiye kazandırmayı hedefleyen kadınlar, ürettikleri 3 ton pekmezi "Köyözü" markasıyla tüketiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Kadın girişimciler, yaklaşık 1 aylık yoğun çalışmanın ardından üretilen, aroması ve tadıyla da beğenilen doğal pekmezden, yaklaşık 200 bin lira gelir elde etmeyi bekliyor.

"Kadınlar ne kadar güçlü, eğitimli ve bilinçli olursa toplum o kadar güçlü ve mutlu olur"

Muhtar Özlem Çelik, AA muhabirine, seçimi kazanmasıyla mahallede hizmetlere hızlı başladığını söyledi.

Mahallede altyapı çalışmaları ve ekonomik gelir getirici projelere yoğunlaştıklarını anlatan Çelik, "Koyun yetiştiriciliği ve bal üretimine ilişkin projeler hayata geçirildi. Şu anda köyde herkes bal üretiyor, 'ballı köy' olalım diyorlar. Geçen yıl FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) tarafından köyde 10 kişiye arı verildi. Biz de bu çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.

Çelik, Karacadağ eteğindeki kırsal mahallelerden Öbektaş, Ekizli, Karaören ve Gölören'de faaliyetine başlayan Emirgazi Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kadınlar çok çalışkan ve ekonomiye katkı sağlamak istiyor. Evde ürettiklerini pazarlayamıyorlar. Emeklerini değerlendiremiyorlar, hep boşa gidiyor. Bu kooperatifle o kadar heyecanlandılar ki gece gündüz çalışıyorlar. Evde üretilen her şeyin zamanla satışını planlıyoruz. Şimdi pekmez sezonundayız, üretimi satışa hazırlayacağız. 'Kadınlar ne kadar güçlü, eğitimli ve bilinçli olursa toplum o kadar güçlü ve mutlu olur.' diye düşünüyorum. Kadın birliği gerekiyordu. Bu kadınlar o kadar emektar ki her türlü zorlu işi yapıyor. Buna el atmak için bu kooperatifi kurduk. İnşallah başaracağız da, güzel dönüşler var. Onlardaki heyecan beni daha da mutlu ediyor."

42 kadınla başladılar, hedefte bakliyat üretimi var

Kooperatifin kuruluşunda ve ürünlerin ruhsatlandırılmasında yerel yönetimlerden destek aldıklarına işaret eden Çelik, "Bu doğal pekmezi cam şişelerde marketlerde satışa sunmayı planlıyoruz. Üye sayımız 42 ancak katılmak isteyen kadınlarımızı da bekliyoruz. Bakliyat üretimini de önümüzdeki yıl planlayacağız. Ekimini bölgede yapacağımız organik bakliyatı da satışa sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Çelik, muhtar seçilmesiyle bölgede kadınların hayatın her yerinde olmaya başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kadınların sosyal hayata atılmasını istiyoruz. Kırsal mahalle ve ekonomik açıdan zor bir bölge. Burada kadınların alışveriş merkezine gitme gibi imkanları yok. Bu kooperatifle sosyalleşmelerini de sağlamak istiyoruz. Kadını her yerde görmek istiyoruz. Kooperatifimiz kadınların eğitimini, sosyal yaşantısı ve ekonomik özgürlüğünü amaçlıyor. Muhtarlığımla birlikte çok fazla şey gündeme geldi. Bunun da önemli rolü var. Önümüzdeki seçimde mahallelerimizde kadın muhtar adaylarımız fazlaca olacak."

Eğitimci Büşra da girişimci kadınlar arasında

Kooperatifin başkan yardımcısı olan matematik öğretmeni Büşra Erdem ise kadın girişimini desteklediği için kooperatifte yer aldığını belirterek, "Bu yörede kadınların geride kaldığını ve bu kooperatifle ilerleyebileceğini düşündüğüm için katıldım. Eğitimciyim, bilgilerimi onlarla paylaşmaya hazırım. Başkan hanım olmadığında kadınlarla ilgileniyorum." diye konuştu.

Bahçelerden topladıkları üzümleri bir dizi işlemden geçiren kadınlardan Güllü Erdem ise "Ayaklarımızın üzerinde duracağız. Evimize ekonomik katkı sağlayacağız. Çok seviniyoruz. Diğer köylerdeki kadınlara da bunu öğretiyoruz. Onlar da bir araya gelsin, bu işi yapsınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Cemile Alan da 1 aydır pekmez üretimini sürdürdüklerini kaydederek, "Eşlerimize, 'Kendi ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz.' diyoruz. Ürünlerimiz satılınca para gelecek, devletimizden beklemeyeceğiz. Kendimiz çalışıp kendimiz yiyeceğiz. Bizim de söz hakkımız olacak." ifadelerini kullandı.

Kırsal mahallenin kadın muhtarı girişimci ev hanımlarıyla kalkınmanın öncüsü oluyor
Kırsal mahallenin kadın muhtarı girişimci ev hanımlarıyla kalkınmanın öncüsü oluyor
Kırsal mahallenin kadın muhtarı girişimci ev hanımlarıyla kalkınmanın öncüsü oluyor
Kırsal mahallenin kadın muhtarı girişimci ev hanımlarıyla kalkınmanın öncüsü oluyor
Kırsal mahallenin kadın muhtarı girişimci ev hanımlarıyla kalkınmanın öncüsü oluyor

Özlem Çelik, Emirgazi, Öbektaş, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırsal mahallenin kadın muhtarı girişimci ev hanımlarıyla kalkınmanın öncüsü oluyor - Son Dakika


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