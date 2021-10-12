Üye Girişi
Kırşehir Belediyesi kaldırım ve asfalt çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi kaldırım ve asfalt çalışmaları devam ediyor

12.10.2021 15:36
Kırşehir Belediyesi kaldırım ve asfalt çalışmaları devam ediyor

Kırşehir Belediyesinin kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kaldırım ve asfalt çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kırşehir Belediyesinin kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kaldırım ve asfalt çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaptığı açıklamada, Yenice Mahallesi Eski Hayır Evi ve Kuaförler Sokağı ile Ahi Evran Mahallesi 735. Sokak'taki yol, kaldırım ve asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kırşehir Belediyesi olarak şehrin çağdaş ve yaşanılabilir bir şehircilik anlayışına göre şekillendirilip dönüştürülmesi için insan odaklı yerel yönetim anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Ekicioğlu, Kırşehir'de el değmemiş mahalle bırakmayacaklarını aktardı.

Kent estetiğine yakışır biçimde alt ve yapı çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlamaya çalıştıklarına değinen Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda dönerciler çarşısı olarak da bilinen Müftülük Cadde'mizi neredeyse bir daire parasına düzenleyerek esnafımızın ve hemşerilerimizin kullanımına açmıştık. Ekiplerimiz, hazırladığımız plan çerçevesinde eksik olan yol, kaldırım çalışmaları ve asfalt serim işlemlerini hız kesmeden devam ettiriyor. Bu kapsamda Yenice Mahallesi Eski Hayır Evi ve Kuaförler Sokağı ile Ahi Evran Mahallesi 735. Sokak'taki yol, kaldırım çalışmalarımız bitme aşamasına geldi. Yol ve kaldırım çalışmasının hemen ardından da ekiplerimiz tarafından asfalt serim işlemlerimiz gerçekleştirilecek."

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesi kaldırım ve asfalt çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 15:35 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar'da yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler 15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar'da yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen turistten 400 dolar vize parası aldı 15:12 Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen turistten 400 dolar vize parası aldı
Fenerbahçe'de büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in mukaveleleri bitiyor 15:05 Fenerbahçe'de büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in mukaveleleri bitiyor Dünyada sadece Türkiye'de üretilen 14:58 Dünyada sadece Türkiye'de üretilen "Elazığ vişne" mermerine yurt dışından yoğun ilgi Haber alamadığı arkadaşının cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı 14:37 Haber alamadığı arkadaşının cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor 13:53 Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı 13:47 Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı

Son Dakika Haberleri
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar'da yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler
15:19 Koronayı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması meydana geldiği ortaya çıktı
15:12 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021
15:11 Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen turistten 400 dolar vize parası aldı
15:04 Fenerbahçe'de büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in mukaveleleri bitiyor
15:02 Son Dakika! G-20 zirvesine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırıyor
14:38 Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı
14:26 Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor
14:16 Burak Elmas'tan "Fenerbahçe ile dost mu oldunuz?" sorusuna cevap: Dostluk tarifiniz nedir bilmiyorum ama hiçbirimiz düşman değiliz
14:09 Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası
Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı         
15:37
Kanınız donacak! Maradona'nın 16 yaşındaki kıza tecavüz videosu sansasyon yarattı Kanınız donacak! Maradona'nın 16 yaşındaki kıza tecavüz videosu sansasyon yarattı         
15:24
Koronayı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması meydana geldiği ortaya çıktı Koronayı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması meydana geldiği ortaya çıktı         
15:20
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021         
15:12
Son Dakika! G-20 zirvesine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırıyor Son Dakika! G-20 zirvesine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırıyor         
15:02
Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı         
14:38
Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor         
14:27
Boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın tabutunu, kadınlar omuzlarında taşıdı Boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın tabutunu, kadınlar omuzlarında taşıdı         
13:51
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı         
13:20
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu         
12:19
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı         
11:36
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 15:41:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir Belediyesi kaldırım ve asfalt çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement