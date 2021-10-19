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Kırşehir Belediyesinden Engelsiz Yaşam Merkezi - Son Dakika

Kırşehir Belediyesinden Engelsiz Yaşam Merkezi

19.10.2021 16:08
Kırşehir Belediyesinden Engelsiz Yaşam Merkezi

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentte yaşayan engelli vatandaşların toplumsal yaşama daha hızlı adapte olmaları için Kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi'ni açacaklarını bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentte yaşayan engelli vatandaşların toplumsal yaşama daha hızlı adapte olmaları için Kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi'ni açacaklarını bildirdi.

Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, Kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi'nden vatandaşların faydalanabilmesi için 28 Ekim 2021 tarihine kadar Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ne müracaat etmelerini veya 0386 502 00 02 telefon numarasından da bilgi alabileceklerini aktardı.

Kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli vatandaşların birlikte zaman geçireceği, beden eğitimi, el işi kursu, resim, ahşap boyama, müzik ve bilgisayar kursu gibi alanlarda hizmet alabileceklerini, projenin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Engelsiz yaşam yolunda tüm kurum ve kuruluşların engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı çözüm üretmesinin ortamını oluşturmak ve toplumsal farkındalığı arttırmak için hepimize büyük sorumluluklar düştüğünün farkındayız.

Kırşehir'de de engelsiz bir yaşam için kurumsal işbirliği ve kamusal alanların erişilebilir olması kadar engelli hemşehrilerimizin yaşam standartlarının da iyileştirilmesi için Kırşehir Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bireysel ve yerel yönetimler olarak gerçekleştirmemiz gereken engelsizleştirme çalışmalarıyla birlikte Kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi'nin hayırlı olmasını diliyorum."

Kırşehir Belediyesinden Engelsiz Yaşam Merkezi

Selahattin Ekicioğlu, Kervansaray, Kırşehir, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesinden Engelsiz Yaşam Merkezi - Son Dakika


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