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Kırşehir Belediyespor kupada Spor Toto Süper Lig'den takım bekliyor - Son Dakika

Kırşehir Belediyespor kupada Spor Toto Süper Lig'den takım bekliyor

28.10.2021 16:18
Kırşehir Belediyespor kupada Spor Toto Süper Lig'den takım bekliyor

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, Ziraat Türkiye Kupası eşleşmelerinde Spor Toto Süper Lig'den rakip beklediklerini bildirdi.

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, Ziraat Türkiye Kupası eşleşmelerinde Spor Toto Süper Lig'den rakip beklediklerini bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Kırşehir Belediyespor'un Ziraat Türkiye kupası 3. turunda Redoks Darıca Gençlerbirliği Spor'u 3-2 mağlup ederek 4. tura yükseldiğini anımsattı.

Maça eksik kadroyla başladıklarını ve daha önce forma şansı bulamayan oyuncular için bu karşılaşmanın bir fırsat olduğunu vurgulayan Çelik, iyi mücadele ederek galibiyet elde ettiklerini aktardı.

Kupada bir üst tura yükselmenin sevincini yaşadıklarına vurgu yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Takımımızı tebrik ediyorum. 4. turda Spor Toto Süper Lig'den bir takımla karşılaşmayı istiyoruz. Şehir olarak futbola ilgi çok büyük, bu nedenle böyle bir heyecanı yaşamak ve yaşatmak isteriz. Çekilecek 4. tur kura eşleşmesinde hangi takım çıkarsa çıksın şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Geçen yılda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile Ankara'da oynamış ve maçı kaybetmiştik. Bundan sonraki turda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımlardan biri ile karşılaşmayı çok isteriz."

Darıca Gençlerbirliği, Kırşehir Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyespor kupada Spor Toto Süper Lig'den takım bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir Belediyespor kupada Spor Toto Süper Lig'den takım bekliyor - Son Dakika
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