Kırşehir'de 3 bin 103 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda sikke, minyatür heykel ve çeşitli objelerden oluşan 3 bin 103 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından O.G'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, farklı dönemlere ait 5 minyatür heykel, 2 bin 901 sikke ve madeni para ile 197 obje gele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.