Kırşehir'de arpa ve buğday üretiminde kuraklıkla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kırşehir'de, çiftçilerin yaşadığı kuraklık zararlarını azaltmak için arpa ve buğday deneme ekimleri devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, AA muhabirine, kuraklığa bağlı verim düşüklüğünün önlenmesi amacıyla Boztepe ilçesinde 35 çeşit arpa ve buğdayın deneme ekiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Kaman ilçesi ile merkeze bağlı Toklumen köyünde de 11 arpa ve buğday çeşidinin deneme ekiminin yapıldığını aktaran Seçen, ekim alanlarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelediklerini dile getirdi.

Kuraklığın yaşandığı dönemde çiftçilere yardımcı olmayı amaçladıklarını aktaran Seçen, şöyle devam etti:

"Yıl boyu bunların takiplerini gerçekleştireceğiz. Daha sonra hasat zamanı hangileri kuraklığa dayanıklı, birim alanda hangisinden daha çok verim elde diliyor, bunları belirleyeceğiz. Ekilen çeşitlerin sonucunu ortaya çıkardıktan sonra çiftçilere tavsiye edeceğiz. Bu deneme uygulamasında bizlere destek veren Bakanlığımıza ve uygulamaya katılan çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Umarım Kırşehir için uygun ürünleri bularak çiftçilerimizin yüzünü güldüren hasatlar gerçekleştiririz."

Seçen, arpa ve buğday çeşitlerinin Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü aracılığıyla temin edildiğine işaret ederek, "Tamamen yerli tohumlarımız. Hem yerli çeşitlerimizin yaygınlaştırılmasına katkı yapacağız hem de bu kuraklık ortamında verimi en yüksek çeşitlerin yayılmasına çalışacağız." diye konuştu.