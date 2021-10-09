Kırşehir'de emniyet yetkilileri, muhtarları bilgilendirdi - Son Dakika

Kırşehir Emniyet Müdürlüğünce kent merkezindeki mahalle muhtarları bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Polisevi'nde yapılan toplantıda, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, mahalle muhtarlarına kentteki genel asayiş durumu ve ekiplerin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Okulların açılması nedeniyle öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde ekiplerin tedbir aldığını, sık sık kontrollerin sürdüğünü aktaran Türesin, okul çevrelerinde tek dal sigara ya da alkollü içki satışı yapılmasına müsaade edilmediğini, okul irtibat görevlilerince iletilen sorunlara da çözüm üretildiğini anlattı.

Kadına Şiddetle Mücadele faaliyetlerini hassasiyetle takip ederek, KADES uygulamasının yaygınlaştırılması için tanıtımların yapıldığını anlatan Türesin, internet üzerinde yapılan alışverişlerde güvenli sitelerin tercih edilmesi hususunda vatandaşların uyarılmasını, terkedilmiş metruk bina ve tehlike arz eden yerlerin belirlenmesinde polisle irtibata geçilmesi konularında bilgiler paylaştı.

İl Emniyet Müdürü Türesin ve ilgili birim amirleri, toplantının ardından muhtarların sorularını yanıtladı, taleplerini dinledi.