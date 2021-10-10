Kırşehir'de kamu kurumlarına AFAD farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin kent merkezinde kamu kurumları çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

Kırşehir AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Adliyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanlarına afet farkındalık ve tahliye tatbikatı eğitimlerinin verildiği belirtildi.

Eğitimde, afete hazırlığın önemi, yaşam çevresindeki riskler, afet ve acil durum çantası, afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgi verildiği aktarılan açıklamada, afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları, arama kurtarma, ilk yardım ve AFAD gönüllülük projeleri hakkında sunum yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "2021 Türkiye Afet Eğitim yılı" etkinlikleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum ile özel kuruluşlar işbirliği içerisinde, kent genelinde afet farkındalığın arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla eğitim faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan AFAD İl Müdürü İbrahim Avşar'ın, Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin'i ziyaret ederek, AFAD çalışmaları, afet farkındalık eğitimleri hakkında görüş alışverişinde bulundukları bildirildi.