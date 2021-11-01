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Kırşehir'de karısını bıçakla öldüren sanık eşini "aşkım" diye eve çağırmış - Son Dakika

Kırşehir'de karısını bıçakla öldüren sanık eşini "aşkım" diye eve çağırmış

01.11.2021 12:15
Kırşehir'de karısını bıçakla öldüren sanık eşini

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde eşini bıçakla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde eşini bıçakla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "eşi canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan yargılanan sanık Z.K, müşteki B.K. ile taraf avukatları katıldı.

Z.K, savunmasında, Akpınar Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalıştığını, eşi İ.K'nin ise Kırşehir'de çocuklarıyla kaldığını söyledi.

Olay günü eşini telefonla arayarak ilçeye çağırdığını belirten sanık, "Eşim Kırşehir'de çocuklarımın yanındaydı. 'Aşkım, orada işin gücün yoksa bu hafta da buraya gelebilirsen gel, evi temizleyelim, bir de sıcak yemek yiyelim. Çoktan beri sıcak yemek yemiyorum.' dedim. Bu lafım üzerine eşim çıkmış gelmiş, sağ olsun. Allah razı olsun geldiği için." dedi.

Yakındaki marketten alışveriş yaptıktan sonra yemek hazırladıklarını anlatan Z.K, çay içtikleri sırada eşinin telefonunu kadın ismiyle kayıtlı bir kişinin birkaç defa aradığını, açmadığını görünce şüpheye kapıldığını savundu.

Sanık Z.K, arayanın kim olduğunu ısrarla sormasına rağmen cevap alamadığını ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Arka arkaya çağrı geliyordu. Eşim, 'Bayan arkadaşım.' dedi. Gerçekten de bayan ismiyle kayıtlıydı arayan. İki kere çağrıyı reddetti. 'Bir şey mi var?' dedim. Kendisi de heyecanlandı, eli ayağı titredi. O anda 'Benden sakladığın bir şey mi var, o kim?' dedim. Yemin etti, bayan arkadaşım diye. 'Bayansa neden açmıyorsun, belki sana ihtiyacı düşmüştür, sıkıntısı vardır.' dedim. 'Canım isterse açarım, istemezse açmam.' dedi. O anda kendisine olan güvencim yıkıldı. Tartışmaya başladık."

Tartışma sırasında eşinin kendisine işi dolayısıyla hakaret ettiğini ileri süren Z.K, elini yüzünü yıkamak için mutfağa gittiğini ve bir olay olmaması için kendisini dışarı atmayı düşündüğünü iddia etti.

Sanık Z.K, "Mutfakta bıçağı gördüm. Kapar kapmaz yanına varmışım. Sinirimden, öfkemden kendime hakim olamadım. Yalanları çok zoruma gitti." diye konuştu.

Mahkeme başkanının, "Olaydan birkaç gün önce kızınla ne konuştun?" diye sorması üzerine sanık, "Olaydan 2-3 gün önce kızım aradı. 'Baba, annem telefonda bir erkekle görüşüyor.' dedi. Ben de 'Kızım boş ver, bu konuyu sonra konuşalım.' dedim." şeklinde cevap verdi.

Mahkeme, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Aralık'a erteledi.

Akpınar ilçesinde 6 Şubat'ta evinde tartıştığı eşi İ.K'yi bıçakla öldüren Z.K. polise teslim olmuş, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kırşehir'de karısını bıçakla öldüren sanık eşini aşkım diye eve çağırmış

Kırşehir, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de karısını bıçakla öldüren sanık eşini 'aşkım' diye eve çağırmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de karısını bıçakla öldüren sanık eşini "aşkım" diye eve çağırmış - Son Dakika
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