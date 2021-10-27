Üye Girişi
Kırşehir'de lise öğrencileri farklı projelerle TEKNOFEST ve robot yarışlarına hazırlanıyor - Son Dakika

Kırşehir'de lise öğrencileri farklı projelerle TEKNOFEST ve robot yarışlarına hazırlanıyor

27.10.2021 11:14
Kırşehir'de lise öğrencileri farklı projelerle TEKNOFEST ve robot yarışlarına hazırlanıyor

Kırşehir'de imam hatip lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde hazırladıkları projelerle Milli Eğitim Bakanlığının Robot Yarışması ile TEKNOFEST'e hazırlanıyor.

Kırşehir'de imam hatip lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde hazırladıkları projelerle Milli Eğitim Bakanlığının Robot Yarışması ile TEKNOFEST'e hazırlanıyor.

Merkez Abdülkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki Havacılık Kulübü'nde, havacılığı sevdirmek ve bilimsel kapasiteyi artırmak amacıyla öğrencilerle farklı projeler yürütülüyor.

Geçen yıl iki proje ile TEKNOFEST'e katılan öğretmen ve öğrenciler, bu yıl su roketi yapımı, robot, model uçak, drone tasarımları ve yenilenebilir enerji projeleriyle Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması ve TEKNOFEST'e katılmayı planlıyor.

Uygulamalı robotik kodlama eğitimleri de alan öğrenciler, "Su Roketi" ve "Robot Yapıyoruz" projelerini çalışmaya başladı.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Yasin Tursun, AA muhabirine, öğrencilerin motivasyonlarını artırmak için hazırladıkları projelerle yarışmalara da katıldıklarını söyledi.

Bu yıl farklı projeler üzerinde çalıştıklarını anlatan Tursun, "TEKNOFEST için geçen sene iki proje hazırladık. Projelerimiz eksiklerden dolayı elendi. Bu sene tekrar TEKNOFEST'e hazırlanıyoruz." dedi.

Tursun, üzerinde çalıştıkları Su Roketi Projesi'nde, öğrencilerin kartonları geliştirdikleri CNC cihazında keserek rokete monte ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Roketleri kendi yaptığımız fırlatma mekanizmamızla belli bir basınç uygulayarak gökyüzüne fırlatıyoruz. Öğrenciler, roketin yapısını, tasarım aşamalarını, airodinamik yapısının nasıl olduğunu, basınç kavramını, farklı disiplinleri bir araya getirerek çalışma yapmayı öğreniyorlar. Projemizi, robotik yazılım, cep telefonundan kontrol edebilme düzeneği gibi farklı uygulamalar ekleyerek geliştirmeyi planlıyoruz. Bu projeyi biraz daha geliştirerek yarışmalara katılacağız."

Robot, model uçak ve drone tasarımı ile yenilenebilir enerjiyle ilgili projeler de hazırladıklarına işaret eden Tursun, Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışları ile TEKNOFEST'e katılmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Okulun 7. sınıf öğrencisi Muhammed Yeşilli de su roketini öğretmeninin katkılarıyla bir haftada yaptığını, kağıttan kanatlar, ağırlık dengesi, su ve hava basıncı gibi faktörleri eklediğini ifade etti.

milli eğitim bakanlığı, İmam Hatip Liseleri, Kırşehir, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de lise öğrencileri farklı projelerle TEKNOFEST ve robot yarışlarına hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine 11:06 Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar Koronalı anne, doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi 10:51 Koronalı anne, doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi Patates söküm makinesi ile traktör arasında kalan adam hayatını kaybetti 10:44 Patates söküm makinesi ile traktör arasında kalan adam hayatını kaybetti
Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı 10:40 Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş 10:33 Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri 10:20 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor 09:49 Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti 09:41 Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti

Son Dakika Haberleri
11:05 Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar
11:03 "Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı
10:50 Koronalı anne, doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi
10:47 Dolar bugün kaç TL oldu? Güncel dolar kuru ne kadar?
10:44 Patates söküm makinesi ile traktör arasında kalan adam hayatını kaybetti
10:42 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor
10:40 Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı
10:37 Son dakika altın ne kadar? Altın düşer mi? Çeyrek altın ne kadar?
10:36 Oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan yaşamını yitirdi
10:32 Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz         
11:14
"Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı         
11:04
Dolar bugün kaç TL oldu? Güncel dolar kuru ne kadar? Dolar bugün kaç TL oldu? Güncel dolar kuru ne kadar?         
10:47
Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor         
10:43
Evlerine gelen su faturası aileyi şaşkına çevirdi! İSKİ, Evlerine gelen su faturası aileyi şaşkına çevirdi! İSKİ, "Ödemek zorundasınız" cevabını verdi         
10:35
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış         
10:31
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı         
10:18
Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor         
09:47
Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı         
09:39
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Pervin Buldan, Pervin Buldan, "hayır" oyu kullanılması için çağrı yaptığı tezkereye yanlışlıkla "evet" dedi! HDP'li vekillerden müdahale gecikmedi         
09:27
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin gerekçesi ne? Son anketten çarpıcı sonuç AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin gerekçesi ne? Son anketten çarpıcı sonuç         
23:21
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 11:21:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de lise öğrencileri farklı projelerle TEKNOFEST ve robot yarışlarına hazırlanıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement