Kırşehir'de park ve bahçelerde sonbahar güzelliği yaşanıyor - Son Dakika

Orman varlığı en az iller arasındaki Kırşehir'de park ve bahçeler, sonbaharın renklerine büründü.

Kent merkezinden geçen Kılıçözü Deresi'nin genişletilip temizlenmesiyle 2014 yılında 120 bin metrekarelik alanda hizmete açılan İkizarası Kent Park'taki farklı renklerdeki ağaçlar ve sonbaharda dökülen yapraklar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.

Parkta bulunan pembe, beyaz, mor, kırmızı renkteki çiçekler, sarı, turuncu ve koyu yeşile bürünen ağaçlar sonbaharın güzelliğini gözler önüne seriyor.

Parktaki gölete yansıyan yeşil, sarı ve turuncu renkli ağaçların silüetleri de görsel şölen sunuyor.

Ceviz deposu olarak bilinen Kırşehir'de, hasadın tamamlanmasıyla başta ceviz olmak üzere bahçelerdeki meyve ağaçları da sonbaharda ayrı bir güzellik oluşturuyor.