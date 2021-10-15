Kırşehir'de Tabiat Müzesi'ne öğrenciler ilgi gösteriyor - Son Dakika

Kırşehir Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda kurulan Tabiat Müzesi'ne öğrencilerin ilgi gösterdiği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara- Kayseri kara yolundaki parkın girişinde bulunan Tabiat Müzesi'ne okul ziyaretlerinin devam ettiği belirtildi.

Müzede keklikten tilkiye, karacadan flamingo ve ördeğe kadar farklı türlerdeki tahnit hayvan ve bunların yaşam alanları olan ekosistemlerin canlandırıldığı vurgulanan açıklamada, en son Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerinin misafir edildiği aktarıldı.

Ziyarete velilerin de eşlik ettiği kaydedilen açıklamada, mini konferansla öğrencilere yaban hayatı ve yaşam alanları hakkında bilgi verildiği, daha sonra öğrencilerin müzeyi gezdiği ifade edildi.

Açıklamada, müze açıldıktan sonra birçok okulun ziyaret programı düzenlediği belirtildi.