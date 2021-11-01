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Kırşehir'de taksi şoförlerine uyarıcı broşürler dağıtıldı - Son Dakika

Kırşehir'de taksi şoförlerine uyarıcı broşürler dağıtıldı

01.11.2021 16:50
Kırşehir'de taksi şoförlerine uyarıcı broşürler dağıtıldı

Kırşehir'de, trafik ekipleri tarafından taksi şoförlerine yönelik uyarıcı broşürler dağıtıldığı bildirildi.

Kırşehir'de, trafik ekipleri tarafından taksi şoförlerine yönelik uyarıcı broşürler dağıtıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kurala ait görsellerin farklı dillerde hazırlanarak taksiler ve duraklara bırakıldığı ifade edildi.

Görsellerin duraklara ve taksilerin görünür yerlerine asıldığı vurgulanan açıklamada, trafik ekiplerinin bilgilendirme ve denetimlere devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, görsellerde taksimetre açmaktan, güzergah tercihlerine ve yeni tip koronavirüs kurallarına kadar 12 farklı kuraların yer aldığı, bu kurallara uymayanlara uygulanacak ceza ile ilgili bilgilerin yer aldığı aktarıldı.

Kırşehir'de taksi şoförlerine uyarıcı broşürler dağıtıldı
Kırşehir'de taksi şoförlerine uyarıcı broşürler dağıtıldı

Kırşehir, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de taksi şoförlerine uyarıcı broşürler dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de taksi şoförlerine uyarıcı broşürler dağıtıldı - Son Dakika
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