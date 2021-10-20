Kırşehir'in yöresel ürünleri Antalya'da tanıtılıyor - Son Dakika

Kırşehir'in yöresel ürünlerinin Antalya'da düzenlenen fuarda tanıtıldığı bildirildi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan yazılı açıklamada, Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB'un desteğiyle bu yıl 11'incisi düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarı'nda 81 ilin el emeği göz nuru ürünlerini buluştuğu ifade edildi.

Odanın da fuara katıldığı belirtilen açıklamada, açılan stantta Kırşehir pekmezi, cevizi, kaya tuzu, sucuk, yufka ekmek ve peyniri başta olmak üzere yöresel ürünlerinin tanıtıldığı aktarıldı.

Ziyaretçilerin standa yoğun ilgi gösterdiği kaydedilen açıklamada, fuarın 24 Ekim'e kadar devam edeceği belirtildi.