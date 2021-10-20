Kırşehir TSO'da sorumlu emlak danışmanı belgelendirme sınavı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir TSO'da sorumlu emlak danışmanı belgelendirme sınavı yapıldı

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) sorumlu emlak danışmanı belgelendirme sınavı yapıldığı bildirildi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) sorumlu emlak danışmanı belgelendirme sınavı yapıldığı bildirildi. Kırşehir TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, sınavın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) tarafından odanın akademi eğitim salonunda gerçekleştirildiği belirtildi. Sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) belgelendirme sınavının 20-21-22 Ekim tarihlerinde üç gün süreyle Kırşehir TSO binasında gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, ilk gün 15 kişinin sınava katıldığı aktarıldı. Açıklamada, yazılı ve uygulamalı sınavı kazanarak belge alacakların oda tarafından bilgilendirileceği kaydedildi.

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı Nijerya ziyaretinde 7 anlaşmaya birden imza attı

Hindistan ve Nepal sele esir oldu! Evlerin bile sular altında kaldığı felakette 116 kişi yaşamını yitirdi

Dolar ne kadar? Dolar, euro güncel fiyatı

Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar

Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı

Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı

KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor