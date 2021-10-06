Kırşehir Valiliği Halk Günü Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir Valiliği Halk Günü Toplantısı yapıldı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "halk günü" toplantısında vatandaşların taleplerini dinledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "halk günü" toplantısında vatandaşların taleplerini dinledi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekim ayı halk günü toplantısı Vali Akın başkanlığında yapıldı. Akın, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek, yasal mevzuat ve imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulması için kurum müdürleri ve amirlerine talimat verdi. Halk günü toplantısına, Vali Yardımcısı Zikri Şahin ile ilgili kurumların yetkilileri ve yetkilileri de katıldı.

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