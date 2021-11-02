Kırtasiyeye giren karga pinpon topu ile önce oynadı sonra alıp kaçtı...Gülümseten anlar kamerada - Son Dakika

Kırtasiyeye giren karga pinpon topu ile önce oynadı sonra alıp kaçtı...Gülümseten anlar kamerada

Pinpon topu ile önce kırtasiye içinde sonra yolda oynadı, ardından pinpon topunu gagası ile tutup alıp kaçtı

ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kırtasiyeye giren bir karga tezgahta gördüğü pinpon topu ile önce kırtasiye içinde bir süre oynadı, ardından kırtasiye dışına çıkarak yolda oynadığı pinpon topunu daha sonra gagası ile tutarak alıp kaçtı. İşletme sahibi ise o anları cep telefonu ile görüntülerken, pinpon topunu çalarak kaçan karganın arkasından "Parasını ödemedin kardeş" diyerek seslendi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kırtasiye işleten Paşa Ali Tatar ve ortağı Tecettin Tatar ilginç bir olaya tanık oldu. Kırtasiyede müşteri beklerken içeriğe giren karga, etrafta dolanmaya başladı. İşletme sahipleri ve içeride bulunan müşterilere aldırış etmeyen karga, yerde duran kırtasiye malzemelerini kurcaladı. Zekasıyla ün yapmış karganın gülümseten bu hallerini cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan işletmeci Tacettin Tatar, "Hırsız bu yakalayın hırsızı diyerek" gülmeye başladı.

Kırtasiyede bulduğu pinpon topuyla oynayan karga sektirerek dışarı çıktı. Karga pinpon topuyla oynamaya dışarda da devam edince işletme sahipleri gülerek "Parasını ödemedin kardeş" diyerek kargaya seslendi, karga ise pinpon topunu gagasına alıp uçarak uzaklaştı.