Son dakika haber! İSTANBUL-ESENYURT'TA 4. KATTAN DÜŞEREK ÖLEN KADININ ANNESİ: OLAY GÜNÜ KIZIM 'ANNE KENAN BENİ ÖLDÜRECEKMİŞ' DEDİ - Son Dakika

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Son dakika haber! İSTANBUL-ESENYURT'TA 4. KATTAN DÜŞEREK ÖLEN KADININ ANNESİ: OLAY GÜNÜ KIZIM 'ANNE KENAN BENİ ÖLDÜRECEKMİŞ' DEDİ

14.10.2021 12:43

Gelen son dakika haberlerine göre ESENYURT'ta 8 ay önce birlikte yaşadığı Sevcan Demir'in (31) binanın 4. katından düşerek ölmesine ilişkin açılan davada hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenen Kenan Daniş (30) olay günü maktulle tartıştıklarını ve aşağıya sigara içmek için indiğini belirterek, "Yukarı çıktım.

ESENYURT'ta 8 ay önce birlikte yaşadığı Sevcan Demir'in (31) binanın 4. katından düşerek ölmesine ilişkin açılan davada hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenen Kenan Daniş (30) olay günü maktulle tartıştıklarını ve aşağıya sigara içmek için indiğini belirterek, "Yukarı çıktım. Annesi yine aradı. Sevcan telefonla odaya gitti, bekledim, seslendim. Cevap vermedi. Odaya girdiğimde yoktu. Balkonun kapısı açıktı. Aşağı baktım kanlar içinde yatıyordu. 112'yi arayıp komşulardan yardım istedim. Sonra öldü haberini aldım" dedi. Maktulün annesi Seyran Tosun ise kızının hayat dolu olduğunu, olay günü kızının telefonda Kenan Daniş'in kendisine öldüreceğini söylediğini, bunun üzerine 155'i aradığını ve şikayetçi olduğunu belirtti.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Kenan Daniş ile maktul Sevcan Demir'in annesi Seyran Tosun, ağabeyleri Coşkun ve Çetin Demir ile taraf avukatları hazır bulundu. Savunmasını yapan tutuklu sanık Kenan Daniş, 8-9 aydır birlikte yaşadığı maktul Sevcan Demir ile olayın meydana geldiği evi kiraladıklarını ve haftanın bir iki günü burada kaldığını belirterek, birbirlerini sevdikleri için ayrılamadıklarını, ayrılmaktan söz ettiğinde maktulün bunu kabul etmeyip bazen ilaç içerek, bazen de bileklerini keserek kendisine zarar verdiğini anlattı. Sanık Daniş, birçok kez ayrıldıklarını, ancak maktulün kendisine zarar vermesi üzerine tekrar bir araya geldiklerini söyleyerek, "Sevcan'ı annesinin yanına Samsun'a gitmesi için ikna ettim ama gitmedi. Olay günü eve yedek anahtarı ve para bırakmak için gittim. Kolumda eşimin bana aldığı saati görünce sinirlendi. Tartışarak konuşuyorduk. Sevcan küçük aynayı alarak banyoya gitti ve kapıyı kilitledi. Kendisine bir şey yapacağını anladım. Kapıyı kırdım. İçeride yerde oturuyordu. Elinde ayna parçasıyla buldum. Kaldırdım yüzünü yıkadım. Mutfağa gitti, bıçak aldı. Engellemeye çalıştım. Boğuştuk. Bana yumruk attı. Durdurmak için çenesini ısırdım. Sonra oturma odasında halının üzerinde sarılıp yarım saat ağladık. Gitmek istedim. Kapıyı kilitlemiş. Israrım üzerine anahtarı fırlattı. Arabaya giderek oturdum. Kendisine bir şey yapma ihtimalini düşündüğüm için ayrılamıyordum" ifadelerini kullandı.

"BALKONUN KAPISI AÇIKTI. AŞAĞI BAKTIM KANLAR İÇİNDE YATIYORDU"

Sanık Daniş, maktulün annesinin kendisini arayarak kızının ağladığını söylediğini aktararak, bunun üzerine arabaya çağırdığı Sevcan Demir'in bir süre araçta oturduktan sonra evine döndüğünü anlattı. Maktulün arkadaşının "Benim eve dönmem lazım, kendisine bir şey yaparsa sen kendini yok say." şeklindeki mesajı üzerine kendisinin de eve çıktığını ifade eden sanık Daniş, "Sevcan mutfakta annesiyle telefonda bağrışarak konuşuyordu. Annesi sürekli 'O adam sana bir şey mi yapıyor' diye bağırıyordu. Dayanamadım telefonu aldım. 'Bir şey yapıyorum kızını kesiyorum ağabeylerini gönder onları keseyim öldüreyim' dedim. Iddianamede de geçen bu sözleri sinirle ve annesine tepki olarak söyledim. Sinirden aşağı indim sigara içtim. Yukarı çıktım. Annesi yine aradı. Sevcan telefonla odaya gitti, bekledim, seslendim. Cevap vermedi. Odaya girdiğimde yoktu. Balkonun kapısı açıktı. Aşağı baktım kanlar içinde yatıyordu. 112'yi arayıp komşulardan yardım istedim. Sonra öldü haberini aldım" dedi.

"BENİM KIZIM İNTİHARA KALKIŞMADI, TEDAVİ GÖRMEDİ"

Anne Seyran Tosun da kızının ölmeden 4 gün önce kendisini arayarak Samsun'a geleceğini ve ilişkiyi kafasında bitirdiğini söylediğini anlattı. Anne Tosun, "Kızım asla kendini kesecek biri değildi. Hayat doluydu. Çocuğumu sanık yalnızlaştırdı. İlaç kullanmıyordu. Olay günü kızımı aradım, görüntülü konuşurken sağ bileğini masaya koydu, bileği sarılıydı. Kenan'ın yaptığını söyledi. Anne 'Kenan beni öldürecekmiş.' dedi. Sanık kızımın arkasında Azrail gibi dikilerek, 'Bu kadınla neden konuşuyorsun' dedi. Sanık telefonu kapattı, bana hakaretler etti. Kızımı öldüreceğini anladım. Ben telefonla konuşurken kız kardeşim konuşmaları kaydetti. Korktuğum için 155'i aradım, şikayetçiyim. Benim kızım intihara kalkışmadı, tedavi görmedi. Olay günü 22.23'te telefonda kızımın sesi kesilince sanık 'Öldü öldü, kızın öldü' dedi." Maktul Sevcan Demir'in ağabeyleri de sanığın, kardeşlerini planlı ve kasten öldürdüğünü söyleyerek, şikayetçi olduklarını ifade ettiler. Maktulün teyzesi Rukiye Tosun ise, " Sevcan arka balkondan atıldı. Neden arka balkon? Çünkü arka balkon ıssız ve karanlık bir bölge. Ön balkonda caddenin olduğu ve komşuların olduğu yer" dedi. Sanığın telefonunun incelemesine ve tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kenan Daniş ile maktul Sevcan Demir'in olaydan önceki zamanda Esenyurt'ta gayri resmi olarak birlikte yaşadıkları, zaman zaman kavga ettikleri anlatıldı. İddianamede, olay günü 9 Mart'ta maktulle sanığın tartıştıkları, maktulün annesinin 155'den polisleri arayarak kızının sanık tarafından öldürüleceğine dair ihbarda bulunduğu belirtildi. İddianamede sanığın maktulün annesini arayarak kızını öldüreceğini ifade ettikten hemen sonra ölüm olayının gerçekleştiği belirtilerek, maktulün sanık tarafından balkondan atılarak kasten öldürüldüğü yönünde somut deliller bulunulduğu iddia edildi. Sanık Daniş'in "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi isteniyor.

Son dakika haber! İSTANBUL-ESENYURT'TA 4. KATTAN DÜŞEREK ÖLEN KADININ ANNESİ: OLAY GÜNÜ KIZIM 'ANNE KENAN BENİ ÖLDÜRECEKMİŞ' DEDİ
Son dakika haber! İSTANBUL-ESENYURT'TA 4. KATTAN DÜŞEREK ÖLEN KADININ ANNESİ: OLAY GÜNÜ KIZIM 'ANNE KENAN BENİ ÖLDÜRECEKMİŞ' DEDİ
Son dakika haber! İSTANBUL-ESENYURT'TA 4. KATTAN DÜŞEREK ÖLEN KADININ ANNESİ: OLAY GÜNÜ KIZIM 'ANNE KENAN BENİ ÖLDÜRECEKMİŞ' DEDİ
Son dakika haber! İSTANBUL-ESENYURT'TA 4. KATTAN DÜŞEREK ÖLEN KADININ ANNESİ: OLAY GÜNÜ KIZIM 'ANNE KENAN BENİ ÖLDÜRECEKMİŞ' DEDİ
Son dakika haber! İSTANBUL-ESENYURT'TA 4. KATTAN DÜŞEREK ÖLEN KADININ ANNESİ: OLAY GÜNÜ KIZIM 'ANNE KENAN BENİ ÖLDÜRECEKMİŞ' DEDİ
Son dakika haber! İSTANBUL-ESENYURT'TA 4. KATTAN DÜŞEREK ÖLEN KADININ ANNESİ: OLAY GÜNÜ KIZIM 'ANNE KENAN BENİ ÖLDÜRECEKMİŞ' DEDİ
Son dakika haber! İSTANBUL-ESENYURT'TA 4. KATTAN DÜŞEREK ÖLEN KADININ ANNESİ: OLAY GÜNÜ KIZIM 'ANNE KENAN BENİ ÖLDÜRECEKMİŞ' DEDİ
Son dakika haber! İSTANBUL-ESENYURT'TA 4. KATTAN DÜŞEREK ÖLEN KADININ ANNESİ: OLAY GÜNÜ KIZIM 'ANNE KENAN BENİ ÖLDÜRECEKMİŞ' DEDİ

Esenyurt, Samsun, İlaç, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İSTANBUL-ESENYURT'TA 4. KATTAN DÜŞEREK ÖLEN KADININ ANNESİ: OLAY GÜNÜ KIZIM 'ANNE KENAN BENİ ÖLDÜRECEKMİŞ' DEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! İSTANBUL-ESENYURT'TA 4. KATTAN DÜŞEREK ÖLEN KADININ ANNESİ: OLAY GÜNÜ KIZIM 'ANNE KENAN BENİ ÖLDÜRECEKMİŞ' DEDİ - Son Dakika
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