Kızılay'dan Çatak'taki öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay Van Şubesi, Çatak ilçesinde 180 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Çatak Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki (YBO) malzeme dağıtım programında konuşan Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, Kızılay'ın ayrım gözetmeden insanlara yardım eli uzattığını ve her türlü yaraların sarılmasında önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Kızılay'ın hem güvenirliliğiye uluslararası yardım kuruluşları arasında öne çıktığını hem de milletin gönlünde önemli bir yer edindiğini belirten Akbulut, "Eğitim camiasına verdiği destek ve öğrencilerimize yaptıkları yardımlardan dolayı Türk Kızılay Van Şubesi görevlilerine teşekkür ederim." dedi.

Kızılay Temsilcisi Rahmi Baybure de Türk Kızılay'ın şefkatin, hoşgörünün, merhametin, tarafsızlığın ve barışın simgesi olduğunu ifade etti.

Tüm imkanları seferber ederek devlet ile el ele milletin yanında yer aldıklarını aktaran Baybure, "Birbirimize çok fazla destek olmamız gereken zamanlardan geçiyoruz. Türk Kızılay 153 yıldır mağdurun ve ihtiyaç sahibinin yanında ve yanında olmaya devam edecektir. Yeter ki birliğimizi ve beraberliğimizi sekteye uğratmadan birbirimize destek olalım. Sabırlı olalım, kuralara uyalım. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere malzemelerin dağıtıldığı programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, Şube Müdürü Şükriye Ersari, Kızılay gönüllüleri ve okul yöneticileri de katıldı.