Kızılay Haftası kutlanıyor - Son Dakika

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Kızılayı gönüllüleri farkındalık oluşturmak için kent merkezinde yürüyüş düzenledi.

Gönüllülük temasının işlendiği bu yılki Kızılay Haftası'nda Türkiye'nin 81 şehrinde eş zamanlı düzenlenen Kızılay Haftası yürüyüşü, Konya'da Kılıçarslan Meydanı'nda başladı.

Kırmızı yelekleri giyen 500 kadar gönüllünün Ankara Caddesi, Alaaddin Caddesinden Mevlana Caddesine devam eden yürüyüşü, Kayalı Park Meydanı'nda son buldu. Güzergah boyunca yollar polis tarafından araç trafiğine kapatılırken, yürüyüşe katılanlar "İyilik sensiz olmaz" sloganları atarak vatandaşları Türk Kızılayı'na destek olmaya davet etti.

Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Kızılay, 153 yıldır iyilik dağıtan bir kuruluştur. Kesintisiz olarak iyilik hizmetini devam ettiren bu kuruluşuz, bu yıl 'gönüllü ol' temasıyla 'iyilik sensiz olmaz' düsturuyla yola çıktık. İnşallah gönüllülerimizle beraber nice 150 yıl daha iyilik yapmaya devam edecek. İnşallah gönüllü ordusuyla Türkiye'nin her tarafını, her köyünü, mahallesini bir ağ gibi saracağız. Amacımız her sokakta, her semtte, her bölgede, yüzlerce gönüllü ordusu oluşturarak hizmete devam etmektir." dedi.

Ayrıca Konyalılara çağrıda bulunan Şube Başkanı Üzülmez, "Bu iyilik ordusuna katılın, iyilik sizsiz olmaz, iyilik Konyalısız olmaz. Bütün Konyalı hemşerilerimize iyilik sensiz olmaz diyorum." diye konuştu.

Etkinliğin sonunda yürüyüşe katılan vatandaşlara halka tatlısı ikramı yapıldı.