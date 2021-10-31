Kızılay Haftası Üsküdar'da yürüyüşle kutlandı - Son Dakika

Kızılay Haftası kapsamında Üsküdar'da yürüyüş düzenlendi.

Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Başkanlığı koordinasyonu ve Kızılay Üsküdar Şube Başkanlığı ev sahipliğinde yapılan yürüyüşe çok sayıda Kızılay gönüllüsü katıldı.

Her yıl 29 Ekim- 4 Kasım arasında kutlanan Kızılay Haftası kutlamaları kapsamında Üsküdar Kaymakamlığından 3. Ahmet Çeşmesi'ne kadar yürüyen gönüllüler, yürüyüş sırasında vatandaşlara bilgi verdi.

Kızılay Üsküdar Şube Başkanı Mustafa Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, Kızılay'ın bu özel haftayı Türkiye'nin her yerinde ve yurt dışı temsilciliklerinde kutladığını söyledi.

Yoğun katılımdan memnun olduklarını anlatan Karadeniz, meydandaki Kızılay Mobil Kan Merkezine kan bağışı yapma çağrısı yaparak, "Türkiye'de en fazla kan alınan meydan burası. Kalıcı kan bağış merkezi yapmak istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan bazı gönüllülerin kan bağışı yapmasıyla etkinlik sona erdi.

Etkinliğe Kızılay İstanbul Büyükşehir Şubesi Başkanı Kadem Ekşi'nin yanı sıra, Üsküdar, Ataşehir, Kadıköy şube temsilcileri ve gönüllüleri de katıldı.