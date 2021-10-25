Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Mansur Yavaş'a "araç" tepkisi - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, karla mücadele için ilçeye tahsis edilen 3 aracı geri çektiği iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş'a tepki gösterdi.

Acar, Kızılcahamam Belediyesinin meclis toplantısında, gündem dışı söz alarak, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait tuzlama, kar kürüme ve iş makinesi taşıyan tırın, karla mücadele çalışmalarında kullanıldığını aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, araçları ilçeden geri aldığını belirten Acar, "Arkadaşlarımız araçların kalması için yazılı beyan vermesine rağmen ret cevabı geldi. Mansur Yavaş'a bizzat mesaj atmama rağmen cevap vermedi. Bunun üzerine gündem dışı maddemizde belediyemiz imkanları ile yeni araç almamız için oy birliği ile onayınızı istiyorum." dedi.

Meclis üyelerinin araç alımına ilişkin onay verdiklerini beyan etmelerinin ardından konuşmasına devam eden Acar, şunları kaydetti:

"Araçların ilçemizden gitmesi ile önümüzdeki yaklaşık 1,5 ayda bazı aksamalar yaşanacak. Burada kim mağdur olacak, köylerdeki hemşehrilerimiz, köylerimiz mağdur olacak veya bu süreçte kar yağarsa merkezdeki hemşehrilerimiz mağdur olacak. Bu konuyu Büyükşehir Meclisinde de gündeme getireceğiz. Mansur Bey, 'ben rozetsiz belediye başkanıyım' diyor. Talebimizi reddetmesi rozetsiz bir belediye başkanının yapacağı iş değil. Ben dolayısı ile kınıyorum."

Kızılcahamam Belediyesi İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Altınok da söz alarak, "Bizim bilgimiz yok, bilin. Büyükşehirde olup bitenden hatta yapılacak işlemlerden Kızılcahamam ile ilgili bizi bilgilendirmiyorlar, bizlerden görüş alınmıyor, bunu bilin. Yani biz ne kadar da İyi Partili meclis üyesi gibiysek de bağımsız gibi üç kişi çalışıyoruz." diye konuştu.