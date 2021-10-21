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Kızılcahamam'da otel balkonundan düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

Kızılcahamam'da otel balkonundan düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi

21.10.2021 17:23
Kızılcahamam'da otel balkonundan düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Gamze Açar'ın, iş görüşmesi için gittiği Kızılcahamam'daki termal otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Gamze Açar'ın, iş görüşmesi için gittiği Kızılcahamam'daki termal otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emre Eker, Mehmet Doğan, Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen ile de video konferans yoluyla bağlantı kuruldu. Taraf avukatları ve müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen, olayla alakasının bulunmadığını savunarak, savcılık ifadelerini tekrarladığını söyledi.

Mahkeme Başkanının, Açar'ın düştüğü balkonda kendisinin ve Okan O'nun parmak izinin çıkmasının nedenini sorması üzerine Gürgen, "Okan o gece sadece benim odada olduğum sürede 2 dakikalığına kapıya geldi ve geri gitti. Orası bizim ortak odamız olduğu için, o odaya bir gün önceden sigara içmeye çıkmıştık. O nedenle Okan'ın ve benim parmak izimiz çıkmış olabilir." yanıtını verdi.

Tanıklar dinlendi

Tanık olarak dinlenen Melike G, Açar'ı tanımadığını, o dönem yaşı tutmadığı için işe alınmadığını bildiğini söyledi. Melike G, olay anına ilişkin şunları anlattı:

"Saat 8 gibi işe gitmek için hazırlık yapıyordum. Odada üç kişi kalıyorduk. Bir çığlık sesi duyduk. Biz kendi aramızda şakalaştık 'biri biriyle yine kavga ediyor' diye. 3-4 dakika sonra 'pat' diye bir ses duydum. Pencereyi açtığımızda yerde biri yatıyordu. Düştükten sonra yanına 2 kişi geldi. Yanına gelenler kızı taşıdı, boynunu kaldırdı, yatış pozisyonunu değiştirdi. 15 dakika sonra 112 ekipleri geldi."

Olay tarihinde otelde çalışan Tuğba S. de sabah kalktığında hazırlanmak için lavaboya gittiğini, çalışanların birinin balkondan düştüğüne dair konuşmalar duyduğunu söyledi.

Tanık Tuğba S, "Camdan aşağı baktım kız yerde yatıyordu ve kan akıyordu. Özlem ve kuzenim sorumlulara haber vermek için odadan çıktılar. Aşağı inmek istedim, yanlış bir şey yapmaktan korktuğumdan inmedim. 2 erkek geldi, biri kilolu biri zayıftı. Kilolu olan kızı tuttu ve havaya kaldırdı. Çime doğru birkaç adım götürdükten sonra bıraktı ve dinlendi, sonra biraz daha götürüp oturdu. Olay yerine çok yavaş yürüyerek geldiler." dedi.

Tutuklu sanıklar ve avukatlarının tahliye taleplerine ilişkin beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmaya, 16 Aralık'ta devam edilecek.

Olay

İddianameye göre, Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçti.

İş görüşmesi için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele giden Açar, aynı gün otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında, Açar'ın otelde görüştüğü, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker gözaltına alındı.

Rıza Doğan, Mehmet Doğan ile Mustafa Emre Demiral tutuklandı. Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emre Eker, soruşturma aşamasında elde edilen deliler kapsamında savcının talebi sonrası sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sanıklar hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet" ve 63'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kızılcahamam, Mehmet Doğan, Rıza Doğan, Emre Eker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da otel balkonundan düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılcahamam'da otel balkonundan düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika
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