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Kızılinler balkabağı 'hobi bahçesi' tehlikesi altında - Son Dakika

Kızılinler balkabağı 'hobi bahçesi' tehlikesi altında

24.10.2021 09:50

Kızılinler balkabağı 'hobi bahçesi' tehlikesi altında Tarlaları bölen hobi bahçeleri balkabağında rekolteyi düşürüyor Kızılinler Mahallesi üreticisi Fehmi Çiftçi: "Mahallede bu işle uğraşan 45-50 aile vardı, şimdi 15-16 aile var" Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: "Bir...

Kızılinler balkabağı 'hobi bahçesi' tehlikesi altında

Tarlaları bölen hobi bahçeleri balkabağında rekolteyi düşürüyor

Kızılinler Mahallesi üreticisi Fehmi Çiftçi:

"Mahallede bu işle uğraşan 45-50 aile vardı, şimdi 15-16 aile var"

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan:

"Bir parselde balkabağı, bir parselde tel örgü var"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in kırsal Kızılinler Mahallesi'nin en önemli geçim kaynağı olan balkabağında rekolte, tarlaları bölen hobi bahçeleri nedeniyle önceki yıllara göre yaklaşık dörtte bire düştü.

Eskişehir'in Kızılinler Mahallesi, kent merkezine yakın olması sebebiyle şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin geldiği ilk noktalardan biri oluyor. Son yıllarda hobi bahçeleri için alınan imar izni ve hızlanan yapılaşma, mahallenin en önemli geçim kaynağı olan balkabağı yetiştiriciliğini tehdit ediyor. Suya yakın verimli arazilerin imara açılması ve mevcut tarlaların aralarına yapılan hobi bahçeleri, her geçen yıl balkabağı rekoltesini düşürüyor. 20 yıl öncesine kadar mahalleden 2 bin 300 tona kadar balkabağı alındığını aktaran üreticiler, bu yıl rekoltenin 500-550 ton civarında olduğunu söyledi. Verimli toprakların korunması için belediyeye seslenen üreticiler, balkabağı üretiminin bitmemesi için düzenleme istiyor.

"Mahallede bu işle uğraşan 45-50 aile vardı, şimdi 15-16 aile var"

Balkabağı üretiminde verimin iyi olduğunu ancak rekoltedeki düşüşün her geçen yıl üretimi zayıflattığına dikkat çeken üretici Fehmi Çiftçi, "Şu an için üretimimiz güzel ama önceki yıllara göre çok düşük. Bu köyün rekoltesi 2 bin 300 tona ulaşıyordu. Bu yıl genelinde ortalama 500-550 ton civarı kabak üretildi. Sebep ise hobi bahçelerinin yapılması ve arazilerin satılması. Bu yüzden üretim düşüyor. Toptan fiyatı kilogramda 1 buçuk TL oluyor. İkinci sınıf kabak 1 lira 20 kuruş, daha yeşilleri ise 50-60 kuruş arasında satılıyor. Rekolte neredeyse 4'te 1'e düştü. Tamamen hobi bahçelerinin alanları daraltmasından dolayı. Köyde bu işle uğraşan 45-50 aile vardı. Şu anda 15-16 ailede var" diye konuştu.

İmar izni alarak kendisine kır evi ve hobi bahçesi yapanların tarlaların azalmasına neden olduğunu öne süren Kızılinler Mahalle Muhtarı Mustafa Gençtürk, "Bizim mahallede 2 bin 500-3 bin ton civarında kabak yetişiyordu ama şu anda 500-600 ton yetişiyor. Köyümüz normalde 100 hane ama 250-300 hane yazlıkçı bulunuyor. Bu yüzden tarlalarımız da azalıyor" ifadelerini kullandı.

"Bir parselde balkabağı, bir parselde tel örgü var"

Kızılinler Mahallesi'nin eski günlerini hatırlatan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, ilerleyen yıllarda balkabağı üretiminin durmasından endişe duyduklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Hobiciliğin ön plana çıkıp, arazilerin parçalanması çok tehlikeli bir şey. 'Alan da haklı satan da haklı' cümlesi, ülkemiz ve toprağımız açısından da çok tehlikeli bir söylem. Çünkü bu üretimi yapmadığımız takdirde, ithal olayına kabağı da koyabiliriz. Düşüş çok büyük. Bu mahallenin meydanına geldiğimiz zaman kabak pazarı gibi yığıntılar olurdu şu anda sadece 5-10 yığından ibaret. Bu demek oluyor ki üretim düşüyor ve üretici tarlasını satıyor. Eskişehir Kızılinler dediğiniz zaman akla ilk olarak kabak gelir ama artık bu yavaş yavaş tarih oluyor. Yani 5 yıl sonra demek ki bu da kalmayacak. Her taraf tel örgülerle çevrilmiş halde. Kıymetli ve güzel bir arazi ama parçalara ayrılmış. Bundan dolayı kabağın geleceği çok tehlikeli. Üretimi bitmek üzere. Bir parselde balkabağı bir parselde tel örgü var."

Kızılinler balkabağı 'hobi bahçesi' tehlikesi altında
Kızılinler balkabağı 'hobi bahçesi' tehlikesi altında
Kızılinler balkabağı 'hobi bahçesi' tehlikesi altında
Kızılinler balkabağı 'hobi bahçesi' tehlikesi altında

Ziraat Odası, Eskişehir, Tepebaşı, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılinler balkabağı 'hobi bahçesi' tehlikesi altında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılinler balkabağı 'hobi bahçesi' tehlikesi altında - Son Dakika
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