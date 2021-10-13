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Kızılırmak Deltası'nda 84 yeni tür kayıt altına alındı - Son Dakika

Kızılırmak Deltası'nda 84 yeni tür kayıt altına alındı

13.10.2021 16:17

Kızılırmak Deltası'nda 84 yeni tür kayıt altına alındı Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi Birçok hayvan ve bitki türüne ek sahipliği yapan Kızılırmak Deltası'nda aralarında 'saz kedisi'nin de yer aldığı 84 yeni tür kayıt altına alındı.

Kızılırmak Deltası'nda 84 yeni tür kayıt altına alındı

Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi

SAMSUN - Birçok hayvan ve bitki türüne ek sahipliği yapan Kızılırmak Deltası'nda aralarında 'saz kedisi'nin de yer aldığı 84 yeni tür kayıt altına alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile AKS Planlama ve Mühendislik şirketi kapsamında imzalanan sözleşme kapsamında başlatılan Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi'nde elde edilen verilen bugün yapılan toplantı ile duyuruldu. Proje ile Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Doğal Sit Alanının içerisinde yer alan 236 kilometre karede yapıldı. Proje ile alanda biyolojik çeşitliliğin tespiti, endemik, nadir, nesli tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, bölgelemesi, tehditlerin ve korunmasına esas verilerin ortaya konması, koruma ve kullanma ilkelerinin belirlenmesi ve etkin yönetimini sağlamak üzere karar vericilere yol gösterilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında alana ilişkin biyolojik çeşitlilik envanterinin belirlenmesi, Kuş Direktifi, Habitat Direktifi, Bern Sözleşmesi ve Dünya Doğa Koruma Birliği doğrultusunda bölgedeki tür ve habitatların belirlenmesi, EUNIS sınıflanmasına göre habitatların sınıflandırılması, bu kriterler göz önüne alınarak mevcut tedbirlerin ve koruma önlemlerinin alınması ve ortaya çıkan sonuçların benzer alanlarla karşılaştırma analizinin yapılması amaçlanıyor.

Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi'nin sonuç toplantısı bugün Samsun'daki özel bir otelde yapıldı. Programın başına söz alan Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, Kızılırmak Deltası'nın sadece Samsun için değil Türkiye için büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Daha sonra söz alan Kızılırmak Deltası Alan Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler alan ve türler hakkında sunum gerçekleştirdi.

"Kızılırmak Deltası'nda 84 yeni tür kayıt altına alındı"

Tamamlanma aşamasına gelen Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ali Uzun, "Yapılan son çalışma neticesinde alanda 577 bitki türü var. Bunlardan 10 tanesi alanla ilgili yeni kayıt olarak dikkat çekti. Bu proje kapsamında tespit edildi. Alanda 66 balık türü var. Tatlı su ve denizel balık olmak üzere bu balık türlerinden 5'i de alanda yeni kaydedildi. Bu balık türlerinin alandaki varlıkları da bu proje ile tespit edildi. 260 adet de kuş türü tespit edildi. Bu türlere birkaç yeni tür daha kayıt edilecek. 549 omurgasız türü var. Omurgasızlar bir derya. Oldukça geniş bir sahada yer alıyorlar. Teşhisi ve sistematik zorluklar nedeniyle çok meşakkatli bir mecra. Yapılan çalışan neticesinde 67 yeni omurgasız türünü de burada kayıt altına aldık. Alanda ayrıca 32 memeli türümüz mevcut. 'Saz kedisi'ni de alanda gördük ama kayıtlandıramadık. Şüpheli olarak da saz kedisini listemize ekledik. 23 herptin (sürüngen-amfibi) türü kayıt altına alındı. Bunlardan da 1 tanesi proje kapsamında yeni tür olarak kayıtlara geçti. Öte yandan 510 fitoplankton türü kayıt altına alında. Toplamda 2 bin 117 türümüz (takson) kayıt altına alındı. Bunlardan 84'ü yeni kayıt kapsamında alanda örtü listesine eklendi. 8'i ana olmak üzere 28 alt habitat tipi tespit edilmiş oldu" dedi.

"Kızılırmak Deltası doğal bir maden ve zenginliğimiz"

Projenin önemine değinen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt, "2 yıl önce başlattığımız biyoçeşitlilik çalışması sonucunda hocalarımız alanda 2 yıllık bir çalışma gerçekleştirdiler. Alandaki doğal sit çalışmaları da tamamlanmış oldu. Deltanın korunmasıyla ilgili bazı kısıtlamalar da getirilmiş oldu. Alanda ayrıca sosyoekonomik çalışmalar da başlayacak. Nasıl yeraltı madenlerimiz varsa burası da doğal bir maden ve zenginliğimiz. Çünkü bu alana geldiğinizde birçok endemik türü çok kısa bir sürede görüp, fotoğraflayabilirsiniz. Elimizdeki bu zenginliğin önemini bilmemiz gerekiyor. UNESCO süreci tamamlandıktan sonra da tüm dünyaya tanımının sağlanması gerekiyor. Bunu da hep birlikte yağacağız. Burada yaşayan bazı vatandaşlarımızı da sosyoekonomik çalışma çerçevesinde onlara katkı sağlayarak sizlerin fikirleri alınarak projeler ortaya konarak bunları da sağlamış olacağız. Projede emeği geçen tüm hocalarımıza ve herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan sonuç toplantısının ilk gününe programa Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve davetliler de katıldı.

3 gün sürecek projede birçok araştırma görevlisi ve uzman alan hakkındaki izlenim ve raporlarını kamuoyu ile paylaşacaklar.

Kızılırmak Deltası'nda 84 yeni tür kayıt altına alındı
Kızılırmak Deltası'nda 84 yeni tür kayıt altına alındı
Kızılırmak Deltası'nda 84 yeni tür kayıt altına alındı
Kızılırmak Deltası'nda 84 yeni tür kayıt altına alındı

Bafra Ovası, Samsun, Bitki, Bern, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılırmak Deltası'nda 84 yeni tür kayıt altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılırmak Deltası'nda 84 yeni tür kayıt altına alındı - Son Dakika
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