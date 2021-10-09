Kızıltepe'de emzirme semineri yapıldı - Son Dakika

Kızıltepe ilçesinde anne ve anne adaylarına yönelik emzirme semineri düzenlendi.

Emzirme Haftası dolayısıyla Kızıltepe Belediyesi Hanımeli Kadın Merkezinde düzenlenen etkinlikte, anne sütünün teşviki ve devamıyla ilgili bilgi verildi.

Seminerde, anne sütünün bebeğin ilk aşısı olduğu, bebek emzirilirken, annenin dikkat etmesi gereken konularda annelere tavsiyelerde bulunuldu.

Anne sütünün doğal ve taze bir besin olduğunu kaydedilen seminerde, anne sütünün her zaman temiz ve mikropsuz olduğunu aktarıldı.