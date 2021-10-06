Kızıltepe'de ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılıyor - Son Dakika

Kızıltepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılıyor.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatıyla belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımına başladı.

Kış mevsiminde kullanılmak üzere Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden Türkiye Kömür İdaresinden 3 bin 500 ton kömür talep ettiklerini ifade eden Çam, şöyle konuştu:

"Talebimiz kısa zamanda karşılığını buldu. Kırsal ve merkez mahallelerde yer alan 7 bin ihtiyaç sahibi ailemiz soğuk kış günlerini evinde sıcak geçirebilecek. 3 bin 500 ton kömürü ihtiyaç sahibi her ailemize ulaştıracağız. Çalışma arkadaşlarımız en kısa sürede ailelerimize ulaştırmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Kısa sürede dağıtımlarımızı tamamlayacağız."