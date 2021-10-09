Kızıltepe'de öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika

Kızıltepe ilçesinde taşımalı eğitim yapan okul servis araçları denetlendi.

İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde görev yapan öğrenci servislerine yönelik yapılan denetimde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması konusunda şoförler uyarıldı.

Servis şoförlerine taşıma yönetmenliği ve kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde herhangi bir aksama yaşanmaması için kontrollerin sürekli yapılacağını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar, '"Öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından evlerine, güvenli ve sağlıklı bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak istiyoruz. Eğitimin aksamasını istemiyoruz. Şoförleri tedbirlere uyulması konusunda bilgilendirdik." dedi.